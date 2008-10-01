У Литвина прогнозували капітуляцію Тимошенко

Член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що заява прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про її згоду на будь-які умови з метою створення коаліції є цілком прогнозованою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Така заява є цілком прогнозованою, оскільки прем’єр-міністр неодноразово заявляла, що вибори є найгіршим варіантом», - сказав він.

Водночас, на думку депутата, це дає ще один шанс для створення коаліції трьох політичних сил. «Прем’єр-міністр добре розуміє, що є установка на розпуск Верховної Ради, і цією заявою вона показує, які є ще аргументи», - додав він.

При цьому О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що цей шанс буде достатньо важко конвертувати у реальну угоду, оскільки одна з договірних сторін з самого початку має певний сценарій. Кінцева точка, за словами депутата, - це розпуск Верховної Ради.

В той же час О.ЗАРУБІНСЬКИЙ не виключив, що частина «Нашої України» знову може вигадати якийсь ультиматуми, щоб не йти на створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ приймає усі ультимативні умови НУ-НС для створення коаліції «трьох». Водночас вона наголосила, що БЮТ не погоджується з ультиматумами НУ-НС, а просто їх приймає заради збереження демократичної коаліції і стратегічного курсу України.