У Ющенка радять Тимошенко віддати прем'єрське крісло Литвину

Представник Президента України у Верховній Раді України Оксана СЛЮСАРЕНКО переконана, що «президентська фракція НС-НУ буде виступати лише за посилення існуючої владної конструкції».

Про це йдеться к коментарі О.СЛЮСАРЕНКО, обнародуваному на офіційному сайті Президента України.

«Очевидно, що мова не може йти про ревізії посад у президії Верховної Ради, особливо з огляду на складність процесу пошуку компромісу серед парламентських сил, який лише нещодавно увінчався формуванням усього складу керівництва українського парламенту», – підкреслила О.СЛЮСАРЕНКО.

«Якщо справді задоволення кадрових апетитів Блоку Литвина блокує процес формування нової коаліції з БЮТ і НУ-НС, тоді, на мою думку, лідер БЮТ могла б підтвердити на ділі свою готовність до самопожертви заради демократичних ідеалів, запропонувавши В.ЛИТВИНУ очолити Кабінет міністрів», – наголосила заступник глави Секретаріату Президента. На її думку, «таким чином Юлія Володимирівна могла б повністю, без шкоди для економіки країни, зосередитися на веденні своєї виборчої кампанії на президентських виборах, фактично започаткованої БЮТ 2 вересня».

«Зрозуміло, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО не має на меті стабілізацію політичної ситуації, а навпаки – стимулювання розколу у лавах національно-демократичних сил. Адже навіть якщо якимось чином у відомості переклички прихильників Юлії Володимирівни з‘явиться 37 підписів, арифметичної парламентської більшості з БЮТ, Блоку Литвина та уламку НУ-НС не вийде», – сказала О.СЛЮСАРЕНКО.

«Особливо дивує те, що очільники БЮТ взялися розхитувати ряди президентської фракції за рахунок своїх же соратників. Відомо, що ключовою мотивацією «перебіжчиків» є отримання під особисту гарантію лідерки БЮТ місця у прохідній частині виборчого списку. З огляду на падіння рейтингів БЮТ, це означає, що у наступному скликанні парламенту цілу низку вірних соратників Юлії Володимирівни буде замінено на «перебіжчиків». Саме тому таку неймовірну активність сьогодні проявляють ті, хто ще недавно мав за честь бути у президентській команді», – наголосила О.СЛЮСАРЕНКО.

Окремо представник Президента України у Верховній Раді закликала до дотримання домовленостей. «Якщо вже фракції домовляються про взаємодію по тих чи інших напрямках, варто дотримуватись цих домовленостей, а не спекулювати на тимчасових інтересах і торгувати посадами в розкладах майбутніх коаліцій. Бо головна коаліція країни – це її народ, який не вибачає популізму, легковажного ставлення до державних інтересів та прямих зрад», - сказала О.СЛЮСАРЕНКО.