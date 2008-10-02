Тимошенко про Балогу, Ющенка і залишки Помаранчевої революції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ ідеологом розвалу демократичної коаліції, руйнації уряду та можливих дострокових виборів до Верховної Ради України. Про це лідер БЮТ заявила у середу ввечері в ефірі «5 каналу».

«Це та людина, яка разом з Президентом торпедує 9 місяців все, що називається залишками від Помаранчевої революції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр пов`язує такі дії Банкової з майбутніми президентськими виборами.

«На жаль, зі мною борються як з майбутнім кандидатом на президентських виборах. Це відбувається достатньо тривалий час. І протистояти цьому дуже важко», - зазначила вона.

«Спочатку обвинувачення у національній зраді, повна блокада роботи уряду, повна руйнація демократичної коаліції, і що дивно: все це заради того, щоб можна було на другий термін стати Президентом. Я не приймаю такої політики», - цитує Ю.ТИМОШЕНКО прес-служба БЮТ.

Вона наголосила, що хоче «спокійно виконувати всі обов`язки керівника уряду. Треба дати можливість спокійно працювати уряду і не боротися за півтора роки до виборів з прем`єр-міністром як з майбутнім кандидатом на президентських виборах». «Це виглядає жалюгідно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала слова європейських політиків, які виступили із заявою, яка називається «Врятувати революцію», де сказано, що Президент не може руйнувати свою власну країну заради боротьби за президентську посаду.

«Скажіть, будь ласка, як може бути таке, щоб в існуючій демократичній коаліції Президент проти прем`єра порушував кримінальні справи в СБУ за національну зраду? При цьому навіть Генеральна прокуратура сказала, що там і близько такого немає. Хіба може так виглядати боротьба за президентську посаду у 2010 році? Як можна так ставитись до країни?! Я такого не розумію», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ потрібно «переглянути своє відношення до політичної конкуренції і нормально, стабільно працювати».

«Відповідальні політики мусять сформувати демократичну коаліцію і нормально працювати, просто не тероризувати і не таранити країну», - наголосила лідер БЮТ.