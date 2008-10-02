У Мінтрансі кажуть, що Ющенку віддали літак, який готували для Тимошенко

У Мінтрансі підтверджують, що Ющенку віддали літак, який готували для Тимошенко.

“Коли їдуть перші особи держави, для них є певні літаки. Коли летить Президент, готується ще резервний літак. Сьогодні в літаку Президента виявили несправності і дали йому резервний літак. Цей резервний літак і виявився тим літаком, на якому мала їхати Тимошенко до Москви. Чому не вистачає літаків для вищих посадових осіб – це питання до ДУСі, а не до нас”, - розповіла УНІАН керівник прес-служби Міністерства транспорту та зв’язку Вікторія Яковлєва.