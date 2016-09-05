У Раді пропонують встановити 29 серпня Днем Героїзму
17:59, 05 вересня 2016Політика
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В Україні може з'явиться нове офіційне свято.
Депутати пропонують встановити 29 серпня Днем Героїзму / facebook.com/theministryofdefence.ua
У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про проголошення в Україні 29 серпня Днем Героїзму та вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції.
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Текст проекту постанови №5066 на сайті парламенту в даний час не оприлюднений.
Авторами документа є перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, заступник голови фракції "НФ" Юрій Береза, депутат від "НФ" Віктор Єленський та депутати від "Блоку Петра Порошенка Ірина Фриз та Іван Винник.
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