У Раді пропонують встановити 29 серпня Днем Героїзму

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про проголошення в Україні 29 серпня Днем Героїзму та вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції.

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Текст проекту постанови №5066 на сайті парламенту в даний час не оприлюднений.

Авторами документа є перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, заступник голови фракції "НФ" Юрій Береза, депутат від "НФ" Віктор Єленський та депутати від "Блоку Петра Порошенка Ірина Фриз та Іван Винник.