Експерти про Яценюка, коаліцію і розпуск парламенту

Київський інститут проблем управління імені Горшеніна провів експертне опитування щодо голосування про скасування ряду законів, ухвалених 2 вересня фракціями Партії регіонів та Блоком Юлії Тимошенко.

Зокрема, депутат від НУ-НС Владислав КАСЬКІВ наголосив, що роль спікера сьогодні була політично обґрунтованою: “Він чітко продемонстрував лідерські якості. Сьогоднішня подія в парламенті є непересічною, оскільки вона довела, що навіть в такій нестабільній ситуації можуть бути досягнуті та реалізовані принципові домовленості”. Депутат вважає, що це - принциповий крок уперед, і сьогоднішній день стане дуже важливим досвідом. “Я думаю, завтра розпуск парламенту, можливо, не відбудеться, але завдяки сьогоднішньому голосуванню ймовірність розпуску парламенту значно зменшилась», - В.КАСЬКІВ.

Депутат від Партії Регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО висловив думку, що “сьогодні політик–ЯЦЕНЮК переміг ЯЦЕНЮКА–юриста”. Він вважає, що є очевидним і те, що сьогодні БЮТ голосував не стільки за скасування законів, скільки за те, щоб зберегти коаліцію і перебування свого лідера на посаді прем’єр-міністра. “Як тільки у НУ-НС з’явилась можливість сформувати більшість і подавити волю іншої частини парламенту – вони відразу нею скористались. Сьогодні відбувся відступ від фундаментальних цінностей коаліції, яка називала себе демократичною, і помаранчеві політики показали, що для них власне перебування у владі важливіше за демократичний шлях розвитку країни. Розпуску парламенту завтра, швидше за все, не відбудеться», - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ наголосив, що в сьогоднішній ситуації він оцінює роль спікера парламенту “максимально позитивно”. За словами Р.ЗВАРИЧА, без політичної волі А.ЯЦЕНЮКА голосування б не відбулося.

Директор Лабораторії політичного аналізу Єфім БАЛЛО заявив, що, на його думку, сьогоднішня ситуація в українському парламенті нагадує сюжет фільму «Один вдома»: «Як і герої кінострічки, наші мама з татом зранку посварились через літак та полетіли у різні сторони – він у Львів, вона – до Москви. Щоправда вдома, окрім старшого сина, залишились малюки”. При цьому експерта особисто здивувало, що парламент таки проголосував за законопроекти, багато в чому невигідні для Ю.ТИМОШЕНКО. “Гадаю, що ще зранку, відлітаючи до Володимира ПУТІНА (прем’єр-міністра РФ – УНІАН), вона не була готова до такого розвитку сюжету. Так чи інакше – це сталось”, - зауважив Є.БАЛЛО. Якщо казати про підсумки, то можна стверджувати, що український парламентаризм було збережено: “Тато Президент задоволений, мама буде задоволена, якщо у неї не заберуть крісло прем’єра. Знову проявив себе старший син А.ЯЦЕНЮК, який, залишившись вдома, вгамував бешкетників”.