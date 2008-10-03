На зустрічі Тимошенко з Медведєвим обговорювалась ситуація в Україні

Під час зустрічі президента Росії Дмитра Медведєва з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко обговорювалися досягнуті домовленості в сфері економічного співробітництва, зокрема, в енергетичній сфері, повідомляє прес-служба Кремля.

Також обговорювалася поточна політична ситуація на Україні та підходи до формування Європейської системи безпеки.