На зустрічі Тимошенко з Медведєвим обговорювалась ситуація в Україні

02:17, 03 жовтня 2008
Політика
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Повідомляє прес-служба Кремля

Під час зустрічі президента Росії Дмитра Медведєва з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко обговорювалися досягнуті домовленості в сфері економічного співробітництва, зокрема, в енергетичній сфері, повідомляє прес-служба Кремля.

Також обговорювалася поточна політична ситуація на Україні та підходи до формування Європейської системи безпеки.

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