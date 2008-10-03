На зустрічі Тимошенко з Медведєвим обговорювалась ситуація в Україні
02:17, 03 жовтня 2008Політика
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Повідомляє прес-служба Кремля
Під час зустрічі президента Росії Дмитра Медведєва з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко обговорювалися досягнуті домовленості в сфері економічного співробітництва, зокрема, в енергетичній сфері, повідомляє прес-служба Кремля.
Також обговорювалася поточна політична ситуація на Україні та підходи до формування Європейської системи безпеки.
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