НФ пропонує половину грошей Януковича віддати армії, іншу – пенсіонерам і бюджетникам

Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт", голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, виступаючи з парламентської трибуни.

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За її словами, законопроект передбачає, що кожен пенсіонер, який отримує пенсію нижчу, ніж прожитковий мінімум (9 млн громадян), отримає допомогу від держави в обсязі 1130 грн, а кожний працівник бюджетної сфери, яких в Україні 3,4 млн, отримає по 1450 грн.

Людмила Денісова нагадала, що напередодні президент під час свого виступу перед парламентом підтримав позицію "Народного фронту" щодо обов’язковості ухвалення закону про спецконфіскацію коштів Януковича.

"Це постійна вимога "Народного фронту", ми будемо наполягати, щоб, нарешті, було створено механізм спецконфіскації коштів, які Янукович вкрав у свого народу", - наголосила Денісова.

"Уряд Яценюка знайшов ці кошти ще в минулому році в "Ощадбанку", їх треба взяти й профінансувати обороноздатність держави, таким чином підвищивши її", - додала вона.

"Ми впевнені, що шановні депутати об’єднаються й проголосують за цей законопроект", - сказала представник "Народного фронту".

Вона підкреслила, що "сили духу в наших бійців вистачає", але підсилити їхню озброєність необхідно.

"Станом на 1 вересня 2016 року державне оборонне замовлення та бюджет розвитку Міноборони профінансовано лише на 20%. Сьогодні немає жодного бойового підрозділу, укомплектованого технікою хоча б на 80% штатної потреби. Треба й надалі збільшувати асигнування на оборону та нацбезпеку, як це робив Яценюк. Фінансувати державне збройне замовлення, насамперед, слід закрити додаткові потреби близько 10 млрд гривень", - підсумувала Людмила Денісова.