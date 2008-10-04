Ющенко підписав «антирейдерський» закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України № 540-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій)».

Цим законом вносяться зміни, які передбачають, що при виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ. Залучення ж інших осіб в процесі виконання таких рішень не допускається.

Також внесено зміни до Закону України «Про міліцію», якими передбачено обов’язок міліції надавати допомогу державному виконавцю при проведенні виконавчих дій у встановлених законодавством України випадках. Також внесено зміни до Кримінального кодексу України та запровадити кримінальну відповідальність за незаконне захоплення підприємств, установ, організацій.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.