У Мороза вже прорахували сценарій на позачергові вибори

Секретар політради Соціалістичної партії України Станіслав НІКОЛАЄНКО висловив впевненість, що позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник СПУ сказав на прес-конференції у Тернополі. Він зауважив, що прем’єр-міністр, який виставляє свою кандидатуру на президентські вибори автоматично стартує з рейтингом у 12-14%. “Зрозуміло, що команда Віктора ЮЩЕНКА змушена докласти всіх зусиль, аби не дати ТИМОШЕНКО такої фори. Найімовірніше, буде знову впроваджуватися сценарій, коли виборцям нав’яжуть вибір між прозахідним прогресивним кандидатом і таким собі злодійський проросійським представником Сходу”, - вважає С.НІКОЛАЄНКО. На його думку, для втілення цього сценарію і задумали перевибори. “Якщо вони не зроблять цього зараз, то невдовзі буде інший привід для розпуску парламенту”, - переконаний С.НІКОЛАЄНКО.

Він також заявив, що СПУ готова до виборів, хоча їй у разі їх оголошення ще доведеться попрацювати над своїм рейтингом.