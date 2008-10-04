Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Хмельницької та Чернівецької областей і відбув до Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, у селі Пилявці Хмельницької області В.ЮЩЕНКО взяв участь у заходах, присвячених 360-річчю Пилявецької битви. У рамках поїздки Президент також ознайомився з музейною експозицією пам`яті жертв Голодомору 1932–33 років, розташованою у смт Меджибіж Летичівського району.

У рамках поїздки до Чернівецької області, у Чернівцях Президент України взяв участь в урочистих заходах, присвячених 600-літтю першої писемної згадки про це місто. Глава держави вручив державні нагороди працівникам підприємств, установ та організацій Чернівців.