У ГПУ озвучили терміни екстрадиції Каськіва до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

Він розповів, що до ГПУ сьогодні вночі надійшла поки що неофіційна інформація від правоохоронних органів Панами про затримання Каськіва.

Також Єнін додав, що затримання Каськіва у Панамі не останньою чергою було зумовлено його “зухвалою поведінкою” у Панамі.

“Зухвалість цього персонажа у соцмережах зіграла з ним злий жарт. Протягом дуже короткого часу ми домоглися прийняття владою Панами ордеру про тимчасовий арешт Каськіва, а завдяки візиту посла України в Мексиці Спіріна, за декілька діб панамська влада отримала оригінал запиту про правову допомогу видачі Каськіва”, - сказав він.

Також Єнін зауважив, що якщо Каськів погодиться на екстрадицію в Україну, то процедура його екстрадиції займе 30 днів, якщо ж не погодиться – то панамська влада впродовж 60 днів розглядатиме це питання.

Єнін додав, що вірогідність того, що Каськіву вдасться уникнути екстрадиції, вкрай невисока, оскільки, перебуваючи в Панамі, він вже декілька раз зловживав своїм правом як іноземець.

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“Каськів збрехав щонайменше тричі. По-перше, стосовно туристичної мети свого перебування. Це не так. Він просив там посвідку на проживання, а після невдалої спроби залишити Панаму через кордон з Коста-Рікою у нього відібрали документ, який давав йому право перебувати в Панамі. Також він збрехав, коли сказав, що у панамських міграційних органів до нього немає жодних питань: він особисто не прийшов на виклик до міграційної служби Панами, а послав свого представника. Якщо і в другий раз він не прийде, то йому загрожуватиме кримінальна відповідальність”.

Також Єнін додав, що на сьогодні у панамської влади нема жодних застережень щодо екстрадиції Каськіва.

“Зухвалість і дешеві “понти” можуть дуже дорого коштувати не лише Каськіву, а й усім іншим, хто ухиляється від правоохоронних органів”, - підсумував заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ. За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня заступник генпрокурора Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

У блозі на сайті «Української правди» сам Каськів написав, що він не оголошувався в розшук Інтерполом.

25 серпня речник МВС України Артем Шевченко повідомив у Facebook, що робочий апарат українського бюро Інтерполу не отримував інформацію про затримання Каськіва в Панамі.