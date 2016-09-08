Профільний комітет рекомендував Раді підтримати заяву до Сенату і Сейму Польщі через визнання "Волині" геноцидом

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалив комітет.

Голова комітету Ганна Губко зазначила, що кардинальних змін до змісту заяви на засіданні комітету не було запропоновано.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в парламенті лідерами фракцій парламенту зареєстрований проект постанови, в якому міститься заява Верховної Ради у зв'язку із схваленими Сенатом і Сеймом Польщі рішеннями щодо Волинської трагедії.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив на засіданні парламенту сьогодні, що якщо буде рішення комітету, то парламент уже на вечірньому засіданні ухвалить відповідну заяву.