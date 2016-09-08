У Раді зареєстрували проект заяви через рішення Сенату Польщі щодо Волинської трагедії

Авторами цього проекту постанови є зокрема лідери фракцій парламенту БПП Ігор Гринів, “Народного фронту” - Максим Бурбак, “Самопомочі” - Олег Березюк, “Батьківщини” - Юлія Тимошенко, Радикальної партії — Олег Ляшко.

В проекті заяви зазначено, що ВР “із жалем, розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення Сенатом і згодом ухвалення Сеймом Республіки Польща постанови від 22 липня 2016 року «Щодо вшанування пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943-1945 роках», якою надана політично і юридично некоректна оцінка трагічної сторінки українсько-польської історії, що стосується подій на Волині”.

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В заяві сказано, що парламент України вважає “встановлення Сеймом Республіки Польща «Національного дня пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943-1945 роках» за вияв політизації трагічних сторінок українсько-польської історії”.

ВР вважає, що ухвалення парламентом Польщі зазначених постанов поставило під загрозу політичний і дипломатичний доробок та зусилля двох держав і народів, спрямовані на взаємне прощення, примирення та вшанування пам’яті невинних жертв: українців та поляків.

Також ВР засуджує односторонні дії Сенату та Сейму Республіки Польща, спрямовані на перегляд позитивних результатів співпраці, які були досягнуті під час конструктивного українсько-польського діалогу за останні десятиліття.

У зв’язку з цим ВР закликає польських колег припинити політизацію трагічних сторінок українсько-польської історії та зосередити зусилля на конструктивній побудові взаємин між Україною та Польщею для зміцнення партнерства в демократичній Європі на підставі європейських цінностей.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, наразі проект постанови розглядає комітет ВР у закордонних справах.

Після ухвалення рішення комітету на вечірньому засіданні ВР, як зазначив голова ВР Андрій Парубій, цей проект постанови може бути розглянутий і ухвалений парламентом України.