Чорновіл знає про два «паскудні» сценарії Балоги

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє про розробку у Секретаріаті Президента України сценарію розпуску Верховної Ради з подальшим зривом парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав сьогодні на прес-конференції.

«У мене є дані, що зараз у Секретаріаті Президента розробляється два паскудних сценарії. Один сценарій – припинення повноважень Верховної Ради без подальшого проведення парламентських виборів», - сказав він.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, цей сценарій полягає у тому, що у вівторок або середу цього тижня Президент своїм указом припинить повноваження Верховної Ради. Далі, зауважив депутат, приблизно за два тижні – наприкінці поточного місяця – відбудеться скасування цього указу.

«Він (Президент – УНІАН) вміє це робити, наприклад, з благою метою – для того, щоб Верховна Рада могла ще раз зібратися і внести зміни до закону про бюджет, щоб профінансувати виборчу кампанію», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, після цього Президент видає новий указ про проведення виборів до парламенту, що датуватиметься кінцем жовтня і визначатиме день голосування у період з 28 грудня 2008 року до 4 січня 2009 року. «Можна собі уявити, якою тоді буде явка виборців, і 50-відсотковий бар’єр участі громадян у голосування не буде подоланий», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він додав, що після повторного указу про вибори, які за допомогою судів також можуть бути зірвані, Президент може скликати Конституційну асамблею, що має замінити ВР і прийняти абсолютно нову редакцію Конституції.

За прогнозами Т.ЧОРНОВОЛА, паралельно з таким розвитком подій глава держави винайде можливість відправити уряд у відставку і запровадити пряме президентське правління.

Говорячи про другий сценарій реалізації владних повноважень з боку Секретаріату Президента, Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що він пов’язаний із створенням союзу між Партією регіонів, Блоком Литвина та більшої – підконтрольної Президентові – частини «Нашої України».

«До цього варіанту В.ЮЩЕНКО особисто схиляється найбільше», - підсумував Т.ЧОРНОВІЛ.