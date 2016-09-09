"Це робочі речі": Зубко прокоментував емоційну перепалку з Гройсманом у Раді (відео)

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

Відповідаючи на питання про те, чи конфлікт з Гройсманом вичерпано, Зубко сказав: "Сьогодні всі працюють у дуже напружених умовах. Це робочі речі".

Свої слова на засіданні в Раді він назвав надлишковою емоційністю. "Я думаю, це надлишкова емоційність, яка не повинна була мати місце в урядовій ложі", - заявив віце-прем’єр.

При цьому він відмовився коментувати слова Гройсмана. Зубко розповів, що після засідання в Раді поговорив із Гройсманом щодо ситуації довкола терикону на Львівщині.

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Говорячи про проблему терикону, Зубко зазначив, що горіння там виникло ще у 2015 році. За той час пожежникам вдалося значно зменшити площу гасіння, однак із липня цього року роботи було припинено через заборгованість "Львівської вугільної компанії". Саме їй належить терикон.

Наразі, за словами Зубка, ситуація вирішується, він пообіцяв доповісти з цього приводу на одному із засідань уряду та подякував народному депутату Олегу Мусію, який підняв це питання.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно відчитав віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, який забув вимкнути мікрофон.

Гройсман переадресував питання нардепа Олега Мусія про ситуацію з пожежами на териконах віце-прем'єру Геннадію Зубку. У свою чергу віце-прем'єр емоційно заявив, що вже дав відповідне доручення щодо ліквідації пожеж.

"Я тут при чому? Є ДСНС, є Мінпаливенерго, яке за це несе відповідальність. Я дав доручення ДСНС, далі що з мене треба?", - заявив Зубко.

На це Гройсман відреагував: "Вимкни мікрофон. Ти ще раз так скажеш, я тебе вижену на...й звідси".