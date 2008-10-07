Путін святкує день народження таємно

Російський прем`єр Володимир Путін відзначить сьогодні свій 56-й день народження. Правда, де і з ким, ні більше ні менше - державна таємниця, пише "Сегодня" . Непрямі "докази" вказують на те, що в російській столиці його не буде — в усякому разі, зустріч з ізраїльським прем`єром Ехудом Ольмертом, який прилетів вчора до Москви , яка спочатку нібито була запланована на сьогодні, не відбудеться, повідомляє російська преса. І саме з тієї причини, що свій день народження Путини зібрався відзначити далеко від Кремля. Не виключено, що за кордоном.

Газета відзначає, що спроби з`ясувати святкові плани Путіна у його колег по партії Єдина Росія, в якій він головує, були зустрінуті з неприхованим здивуванням. "Це ж топ-секрет, — пояснив депутат-єдинорос Сергій Марков. — Те, де буде сьогодні прем`єр-міністр, інформація закрита з міркувань безпеки, адже Путін входить в десятку людей, яких ненавидять терористи. А бути він може де завгодно: він дуже вільний в пересуваннях". Подарунком партії голові буде, за словами Маркова, хіба що рядова телеграма: "У нас культу особи немає ніякого, а сам він до всіх цих уклонів завжди відносився з гумором. Думаю, тільки ті, хто підтримує з ним особисті стосунки, Гризлов, наприклад, може, щось подарують".

Проте, як мінімум два сюрпризи для Путіна, що претендують на культовість, вже відомі. В неділю подарунок прем`єру РФ заочно "вручив" президент Чечні Рамзан Кадиров — підписав указ про перейменування головної магістралі Грозного (проспекту Перемоги) на проспект Володимира Путіна. А сьогодні в Петербурзі міський комітет з фізкультури і спорту презентує фільм за книгою Володимира Володимировича "Вчимося дзюдо з Володимиром Путіним". Путінський бестселер, до речі, готують вже до другого перевидання.