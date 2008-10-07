«Це був тест на вшивість» - що та як Ющенко сказав НУ-НСу

На початку зустрічі Глава держави ще раз дав свою оцінку подіям, що мали місце у Верховній Раді з 2 вересня, назвавши їх – національна зрада.

«Це був тест на вшивість, який пройшов кожний депутат фракції», – охарактеризував Президент ситуацію в парламенті, коли усі події, що відбувалися там, передбачали один вихід – розпад демократичної коаліції та створення коаліції нового формату.

Президент наголосив, що привнесений із-за кордону сценарій мав на меті «зробити розворот національного курсу на 180 градусів», повідомляє прес-служба голови держави.

«Я читаю президентську пошту. Вона трошки змістовніша, аніж ваша пошта. Цей задум не відкинутий і сьогодні, і, включаючи вчорашній день, ведуться колосальні бої, щоб відтворити те, що відбулося 2 вересня», – сказав Президент.

Він наголосив на особливій небезпеці для України повного втілення такого задуму. «Країна за міліметр пройшла від прірви. І автором прірви був БЮТ і Прем`єр-міністр», – попередив Президент.

При цьому Глава держави висловив жаль з приводу того, що у цьому сценарії відіграли свою роль деякі депутати «НУ-НС».

«Мені соромно, що фракція була підвішена в такому стані», – сказав Президент.

У цілому ж Глава держави висловив подяку фракції за позицію, якої вона трималася під час цих подій, що унеможливило повномасштабне втілення задуму з демонтажу демократичних завоювань.

«Хотів би вам скласти велику подяку, і не за те, що це послуга Президенту», – сказав Віктор Ющенко, висловивши упевненість, що справа, яку «вели до нас не один десяток українських патріотів, непереможна і незнищенна». Проте, за словами Президента, вона не приносить миттєвих результатів.

«Вона непроста в реалізації. Вона не творить миттєвих партнерів, тому що роздати 6 мільярдів набагато легше і спричинити гіперінфляцію, але отримати оплески назад», – сказав Президент. На його переконання, запланована коаліція БЮТ – ПР – КПУ не дійшла згоди щодо «наступної соціальної порції».

«Не пройшов номер, хоча від цього номера стояли за крок, щоб повторити те, що було в третій декаді минулого року», – сказав Президент.

«Наша політична фракція пройшла іспит, який вона пам`ятатиме багато років. Завдячуючи вашій позиції, не сформувалася політична коаліція неприродного складу. Ви мали мужню позицію. Я пишаюся вами як політиками, бо це істинно та послуга, яку чекає від вас проста людина: давати знаки, де є цінність, де є демократичні завоювання, а де речі, які відносяться до закулісного діалогу», – сказав Президент.

Він закликав фракцію до єдності і командної роботи.

«Ви – одна команда. Ви нею були і будете. Ви виконали блискуче ту місію, яку на вас було покладено, як на демократичну силу. У вас блискуче сьогодення і блискуче майбутнє. Ми йдемо однією командою», – звернувся Президент до депутатів.

Говорячи про долю коаліції, Президент нагадав, що демократична коаліція у попередньому складі виявилася у поточній політичній ситуації непотрібною, «бо план, який задумали проти України, був набагато цінніший, ніж перемовини по порядку денному парламенту, грузинському питанню, Чорноморському флоту».

«Нас підвели до іспиту, як приблизно і 12 місяців назад: треба було дати гарантію вічного перебування в політиці декільком людям», – сказав Президент про цю конфігурацію. Для її закріплення планувалося прийняти конституційну реформу кулуарним шляхом, оминаючи Національну конституційну раду, додав Віктор Ющенко.

«Треба було розписати Конституцію, яка давала б вічність у політиці трьом чи двом персонам», – сказав він.

Водночас, за його словами, демократична коаліція не змогла довести свою ефективність через позицію однієї із її сторін.

«За 9 місяців коаліція, яка пообіцяла народу прийняти 245 законів, щоб реалізувати свою ідеологію і свої пріоритети, прийняла 11. А те, що вимагалося з нашої позиції прийняти, до сьогодні не прийнято», – сказав Президент.

Із 34 днів переговорів про новий формат коаліції лише 4 останні дні було присвячено пошукові взаєморозуміння серед учасників демократичної коаліції, і 28 днів – переговорам між БЮТ, ПР і КПУ. Ця нескладна арифметика демонструє усю незацікавленість колишніх союзників зберегти формат демократичної коаліції.

«Що говорить, як розставлені пріоритети, у тому числі наших попередніх партнерів по коаліції», – переконаний Віктор Ющенко.

«Пройшло 30 днів. За ці 30 днів до нас у двері не постукали. Але я і не чекав», – прокоментував Президент переговорний процес.

Він нагадав, що надав можливості провести переговори не лише в передбачені Конституцією 30 днів, але й понад цей термін. «Наша Україна» в координатах, запропонованих для переговорів, ці перемовини провела».

«Я вважаю, що зараз ми можемо з гідністю і честю перегорнути сторінку і говорити далі про українську демократію», – сказав Глава держави. Віктор Ющенко запропонував фракції провести ще одну зустріч, яку присвятити «обговоренню наступного кроку».