Більшість кримських татар не голосуватимуть на російських виборах - Умеров
Більшість кримських татар не братимуть участі у виборах до Державної думи Росії, які відбудуться 18 вересня.
Про заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, якого нещодавно випустили з психічної лікарні, повідомляє Громадське.
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«Однозначно більшість кримських татар участі у виборах не братимуть. Ми їх до цього закликаємо. Організація виборів на окупованих територіях призведе до того, що вибори в усій РФ доведеться визнавати недійсними. А це величезні витрати», — сказав Умеров.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що Україні потрібно вимагати визнання нелегітимності всієї новообраної Держдуми РФ.
Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/politics/1514519-chubarov-ukrajina-povinna-vimagati-viznannya-nelegitimnoyu-vsieji-derjdumi-rf.html