Депутати Черновецького відмовилися збільшити компенсації за хліб до 50 грн

Постійна комісія Київради з питань охорони здоров`я та соціального захисту під головуванням депутата Київради Алли Шлапак (Блок Леоніда Черновецького) відмовилася збільшити компенсації на хліб для соціально незахищених верств населення до 50 гривень. Про це заявив депутат Київради, один з лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

Щомісячна адресна матеріальна допомога, що компенсує подорожчання хліба для малозабезпечених верств населення, становить зараз 15 гривень на місяць.

Такий розмір допомоги розраховувався виходячи із середнього споживання хліба та хлібобулочних виробів на особу. «Але за даними Держкомстату України, питома вага споживання хліба у малозабезпечених сім`ях втричі вище, ніж в забезпечених, - наголосив Дмитро Андрієвський. – Тому ми пропонували втричі збільшити цю компенсацію – до 50 гривень».

«Вважаємо, що для соціально незахищених людей – пенсіонерів, студентів така компенсація стала б в нагоді, - зауважив політик. – Але, на жаль, профільна комісія в Київраді, в якій більшість мають депутати Блоку Черновецького вважають, що людям достатньо і 15 гривень».

Проте голова Української селянської демократичної партії не покладає надії допомогти нужденним.

«Незважаючи на негативний висновок комісії, я наполягатиму на розгляді цього питання у сесійній залі. В умовах кризи міська влада повинна зробити все, щоб максимально захистити соціально вразливі верстви населення – пенсіонерів, учнів, студентів і школярів», - підкреслив Андрієвський.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від блоку Віталія Кличка та Головою Української селянської демократичної партії