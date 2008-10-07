Пірати зменшили суму викупу за «Фаїну»

Пірати Сомалі, що захопили наприкінці вересня судно "Фаїна", яке перевозило танки Т-72, продані Україною в одну з африканських країн, зменшили суму викупу в два з половиною рази, повідомляє AP. Тепер бандити хочуть одержати за судно 8 мільйонів доларів, тоді як раніше вони вимагали виплати 20 мільйонів.

Про нову суму викупу агентству розповів Джама Аден, який назвався представником піратів. Кореспонденти Associated Press підкреслюють, що зазвичай з ними від імені бандитів говорили інші люди, і не зрозуміло, чи мав Аден повноваження говорити від імені піратів, які захопили "Фаїну". Аден підняв трубку, коли журналісти намагалися додзвонитися до Сугула Алі, який раніше спілкувався з пресою від імені піратів. Джама Аден заявив, що Алі не може підійти до телефону і розповів про суму викупу сам.

В даний час "Фаїна" оточена 6 американськими військовими кораблями. До судна із зброєю також йде російський корабель (швидше за все, йдеться про "Безстрашний", цей корабель ВМФ Росії відправило до побережжя Сомалі).

Судно "Фаїна", на борту якого, крім танків, знаходиться і інша зброя, було захоплено біля побережжя Сомалі 25 вересня 2008 року.

Лента.ру