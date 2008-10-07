Кріль знає, як покращити життя людей без «роздачі грошей»

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що реально покращити добробут людей можна виведенням зарплат із тіні, а не регулярно практикованою урядом «роздачею» грошей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Для цього, пропонує народний депутат, «треба зменшити навантаження на роботодавців, знизивши нарахування на фонд оплати праці з 37% до 15%. Це дасть змогу припинити практику «конвертів», платити робітникам реальні гроші, з яких їм же виплачуватимуться пенсії», - сказав І.КРІЛЬ.

Таким чином, продовжив лідер “Єдиного Центру”, щоб поліпшувати життєвий рівень людей, Національний банк не буде змушений без упину друкувати гроші, виконуючи передвиборчі обіцянки прем’єр-міністра, адже непрогнозоване раптове збільшення грошової маси на ринку розкручує інфляцію, яка за 9 місяців перевищила річний прогноз Кабміну.

«Щоб зробити реальні кроки для виведення бізнесу з тіні й легалізації капіталів, потрібна стабільність в державі, щоб уряд приймав не популістські рішення, а працював на перспективу. Потрібна політична воля, а не мексиканський серіал, в якому щодня жаліється Юлія Володимирівна», - наголосив І.КРІЛЬ.