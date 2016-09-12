Спійманому на хабарі заступнику голови Київської ОДА призначили заставу в 1 мільйон гривень (відео)
18:59, 12 вересня 2016Політика
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Заступнику голови Київської ОДА Ігорю Любку, затриманому на вимаганні та отриманні хабара в розмірі 200 тис. грн від своєї підлеглої, обрали запобіжний захід у вигляді 1 млн гривень застави.
Любку призначили заставу в 1 мільйон гривень / Фото imounr.org.ua
Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.
Суд призначив мільйон гривень застави заступнику голови Київської ОДА
Сам він сьогодні на засіданні обладміністрації, яке відбулося під головуванням Лева Парцхаладзе, який подав клопотання, щоб його усунули від служби, створили робочу групу й перевірили роботу і його, й підлеглого йому департаменту.
Читайте такожГолова НАБУ: зі справою затриманого на хабарі заступника голови Київської ОДА можуть виникнути проблемиЯк повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 9 вересня був затриманий заступник голови Київської облдержадміністрації Ігор Любко, який вимагав та отримав 200 тис. грн. хабара.
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