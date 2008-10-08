Янукович визнав право Ющенка розпустити ВР

Без внесення змін до виборчого законодавства Україну чекає велика кількість судових позовів під час позачергових виборів до Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив під час проведення консультацій у Президента України щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VІ скликання.

Зокрема, учасники консультацій вказали на необхідність внести перед проведенням дострокових виборів, у разі їх призначення, зміни до законів про державний бюджет (щодо фінансування виборчої кампанії), а також до законів про вибори депутатів Верховної Ради та про державний реєстр виборців. Це має бути зроблено, щоб гарантувати законність проведення цих виборів та уникнути оскарження їх результатів у суді.

«Якщо це законодавство не буде прийнято, я думаю, ми увійдемо в череду неймовірної кількості різного роду судових позовів», - спрогнозував А.ЯЦЕНЮК і звернувся до інших учасників із проханням консолідовано підійти до цієї законодавчої роботи.

Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРІНОВИЧ, в свою чергу, звернувся із проханням до фракцій найближчим часом дати відповідь на те, як практично провести ці законодавчі зміни.

«Коаліція мала всі шанси для реалізації. Президент, прем`єр, голова Верховної Ради, 226 голосів. Але, на превеликий жаль, ця коаліція з шансів перетворилася на коаліцію втрачених шансів», - констатував спікер.

У своїх виступах представники парламенту в цілому погодилися з необхідністю провести нові вибори.

«Дострокові вибори були прогнозовані. Є право Президента, і Вам приймати це рішення», - наголосив голова фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО “із жалем підтвердив, що такі вибори є невідворотними і «якщо рішення сьогодні буде прийнято, ми підкоримося», - повідомляє прес-служба Президента.

Голова фракції НУ-НС В`ячеслав КИРИЛЕНКО також констатував, що терміни пошуку порозуміння щодо формату коаліції вичерпані, відтак, Президент отримує конституційне право приймати рішення про розпуск ВР.

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН попередив, що при проведенні нових виборів необхідно прийняти законодавчі зміни щодо їх чесності, а також політичні гарантії.

«Очевидно, треба прийняти взаємні зобов`язання з приводу того, щоб ці вибори були чесними, щоб волевиявлення людей не було сплюндроване», - сказав В.ЛИТВИН.