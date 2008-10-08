Ющенко не радить приплітати до виборів фінансову кризу

Віктор ЮЩЕНКО застерігає від того, щоб у пошуку виходу із політичної ситуації використовувати такі аргументи, як необхідність подолання наслідків для України світової фінансової кризи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент заявив під час проведення консультацій щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VІ скликання.

«Демагогія навколо фінансової кризи, світової кризи, іпотечної кризи, фондової кризи - не набирайте цих порожніх слів, щоб напружувати внутрішню ситуацію в Україні», - попередив він. За словами Президента, найголовніший виклик в українській економіці - високі темпи інфляції, що були викликані популістською непродуманою політикою в першому кварталі цього року. В.ЮЩЕНКО наголосив, що для прийняття антикризових економічних рішень необхідно максимально відійти від політики.