Ющенка приймають у римському палаці Квірінале
14:08, 08 жовтня 2008Політика
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Президент зустрівся з Наполітано
У Римі відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Італійської Республіки Джорджіо НАПОЛІТАНО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава Італійської держави зустрів свого українського колегу у президентському палаці Квірінале.
Під час церемонії відбулося взаємне представлення офіційних делегацій двох країн. З української сторони у ній взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр культури та туризму Василь ВОВКУН, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.
Після церемонії розпочалася зустріч президентів України та Італії.
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