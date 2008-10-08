Ющенка приймають у римському палаці Квірінале

У Римі відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Італійської Республіки Джорджіо НАПОЛІТАНО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава Італійської держави зустрів свого українського колегу у президентському палаці Квірінале.

Під час церемонії відбулося взаємне представлення офіційних делегацій двох країн. З української сторони у ній взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр культури та туризму Василь ВОВКУН, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Після церемонії розпочалася зустріч президентів України та Італії.