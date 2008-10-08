Більше мільярда доларів від продажу зброї пролетіли мимо бюджету?

Значна сума коштів від продажу зброї Україною не надійшла на рахунки державного бюджету та Міністерства оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування незаконних поставок зброї і військової техніки до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК.

«Комісія отримала дані Держказначейства, яка чітко засвідчують, що значна частина тих коштів, які Україна мусила отримати від продажу зброї, залишилась поза рахунками держбюджету і Міноборони», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Він наголосив, що, за підрахунками комісії, за три останні роки Україна продала зброї на суму 2 млрд. доларів, тоді як до держбюджету надійшло 840 млн. грн.

В.КОНОВАЛЮК повідомив, що ТСК підготувала запит до Генеральної прокуратури з проханням перевірити ці факти і з’ясувати, чи є підстави для порушення кримінальної справи.

Як сказав В.КОНОВАЛЮК, зараз Контрольно-ревізійне управління проводить перевірку діяльності «Укрспецекспорту», і результати будуть відомі 6 листопада.

Водночас, за його словами, у комісії є дані, що 22 вересня цього року під виглядом гуманітарного вантажу з морських портів України до Батумі (Грузія) були поставлені боєприпаси до артилерійської системи.

В.КОНОВАЛЮК наголосив, що ТСК просить Державну прикордонну службу оприлюднити інформацію щодо такого вантажу.