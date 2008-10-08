Турчинов заквапився до Сирії

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ відвідає 8-10 жовтня Сирію з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачена зустріч О.ТУРЧИНОВА з прем’єр-міністром Сирійської Арабської Республіки Мухамедом Наджі ОТРІ.

Перший віце-прем’єр-міністр України візьме участь у засіданні Спільної міжурядової українсько-сирійської комісії з питань торговельно-економічного і технічного співробітництва, яке відбудеться 9 жовтня.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ проведе зустрічі з міністром фінансів Сирії Мухаммедом ХУСЕЙНОМ, міністром промисловості Фаадом Аль-ДЖАНІ, міністром закордонних справ Валідом МУАЛЛІМОМ, міністром економіки Омеро ЛУТСІ.

Під час переговорів сторони мають намір обговорити питання співпраці у галузях промисловості, енергетики, транспорту, сільського господарства, а також у сферах космосу, будівництва, соціальної політики та охорони здоров’я.

У рамках робочого візиту О.ТУРЧИНОВА до Сирії планується підписання ряду українсько-сирійських документів. Зокрема, це договір між Україною і Сирією про правові відносини і взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, міжурядовий меморандум про взаєморозуміння для співробітництва у сфері водопостачання та водовідведення, міжурядовий меморандум про взаєморозуміння у галузі цивільного будівництва і територіального планування, протокол між Державною митною службою України та Митною адміністрацією Сирії про порядок взаємодії з питань обміну митною статистичною інформацією.

Нагадаємо, що тільки сьогодні зранку на офіційному сайті Президентаз’явився указ, яким ТУРЧИНОВА було введено до складу делегації України для участі у переговорах між Україною та Сирійською Арабською Республікою щодо укладення Договору між Україною та Сирійською Арабською Республікою про взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах