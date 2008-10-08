Солана радий, що Росія впорається до опівночі

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА задоволений початком виведення російських військ з територій Грузії, що межують з Абхазією та Південною Осетією.

Про це йдеться у його коментарі, текст якого переданий УНІАН.

“Я тільки що мав розмову з керівником місії ЄС Хансйоргом ХАБЕРОМ, якій підтвердив, що відбувається виведення російських військ, і що співпраця з російським командуванням триває дуже конструктивно”, - зазначається у коментарі.

“Я висловлюю своє задоволення розвитком ситуації і вітаю заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про завершення виведення військ до опівночі”, - додав Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни на початку серпня значна частина Грузії була окупована російською армією.

На початку вересня країни-члени ЄС схвалили рішення про направлення місії спостерігачів для Грузії, водночас було досягнуто домовленості про виведення російських військ з території Грузії. Розміщення місії спостерігачів в Грузії розпочалося наприкінці вересня. Загальна кількість спостерігачів має сягнути 200.

Виведення російських військових підрозділів із буферних зон в Абхазії та Південній Осетії здійснюється згідно з домовленістю Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА і Президента Франції Ніколя САРКОЗІ. Росія повинна вивести свій контингент із зони безпеки навколо Південної Осетії та Абхазії сьогодні до опівночі.