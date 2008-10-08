Янукович: розпуск Ради – це дзвін по помаранчевій владі (телезвернення)

Рішення президента про розпуск Верховної Ради шостого скликання - "це удар дзвону, що дзвонить по нинішній владі".

Так лідер Партії регіонів Віктор Янукович у своєму телезверенні прокоментував заяву Президента України Віктора Ющенка.

"Влада поставила країну на межу страху, банкрутства, - вважає В.Янукович, - і з`ясовувати, хто з помаранчевих у цьому винуватий - марна справа".

Партія регіонів, за словами її лідера, буде об`єднувати суспільство після виборів не навколо партійних кольорів, а навколо програми покращення життя. Уже сьогодні партія думає про це і дивиться в майбутнє - "як об`єднати людей навколо ідеї покращення економіки, створення ситуації стабільності і миру в Україні, проведення такої ефективної зовнішньої політики, що викликала б повагу світу до нашої країни".

Утім, він зазначив, що Партія регіонів, як і в 2007 році, була проти дострокових виборів: "Довівши країну до руїн, нинішня влада штовхнула суспільство, штовхнула країну до чергових позачергових парламентських виборів. Партія регіонів виступала проти цього. Ми не згодні з такою політикою і не розділяємо таких підходів". Натомість ПР пропонувала "домовлятися, але не про посади, а про те, як поліпшувати життя людей і як розвивати економіку... Однак "помаранчевих" цікавили винятково крісла. Їм потрібно було стільки владних крісел, що цілої меблевої фабрики не вистачить", - сказав Віктор Янукович.

"Як відповідальна політична сила Партія регіонів доможеться намічених цілей, насамперед - з об`єднання українського суспільства", - підсумував він.