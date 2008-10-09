БЮТ вирішить, чи залишатися Тимошенко прем'єр-міністром

БЮТ розгляне питання щодо перебування лідера блоку Юлії Тимошенко на посаді прем`єр-міністра після появи указу Президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради шостого скликання.

Про це заявив віце-спікер Верховної Ради, член БЮТ Микола Томенко в ефірі "5 каналу", відповідаючи на запитання, чи продовжить Тимошенко виконання обов`язків прем`єра після оголошення президента про розпуск парламенту.

"Важке питання... Після появи указу, якщо вибори стартують – ми зберемося нашою командою і аналізуватимемо, - зазначив Томенко. - Адже як прем`єрові працювати? Якщо у неї немає абсолютно ніяких важелів, вона ні на що не впливає і вона відповідатиме за ситуацію, якою ніхто не займається... Можливо, ми ухвалимо і радикальне рішення - не можна ж відповідати за те, на що ти не впливаєш".

Віце-спікер відзначив, що йому соромно за дії президента: "Я дивлюся телебачення, чесно кажучи, мені соромно за країну і президента... Британський прем`єр-міністр пропонує, як врятувати країну від фінансової кризи, президент російський – як врятувати, американці – вже тиждень воюють, що їм робити. Всі країни воюють, а наш президент влаштовує вибори і їде до Італії", - пояснив він.

Водночас на запитання, що ж робить український прем`єр, Томенко сказав: "Прем`єр-міністр, на жаль, зараз нічого зробити не може. Оскільки повноваження щодо долара, фінансів – виключно у Нацбанка, Президента, РНБО".

Віце-спікер заявив, що "наша позиція така" - у разі загострення ситуації на ринку звертатися до президента і Партії регіонів, "яка підтримала президента на дострокові вибори".

"Верховної Ради вже не буде, ми не зможемо вже прийняти закон і підрегулювати бюджет, не можемо підстрахувати ситуацію на ринку, уряд вже нічого не може зробити без Верховної Ради – усы, будь ласка, в чергу до тих, хто організував дострокові вибори, до президента", - цитує Українська правда.