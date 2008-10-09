БЮТ та НУ-НС не прийшли до ВР

У Верховній Раді України оголошено перерву до 12.30 для узгодження пакету законопроектів, необхідних для проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, на ранковому пленарному засіданні зареєструвалися 242 народних депутати. Із фракції БЮТ зареєструвалися 19 нардепів, з НУ-НС - 3. Серед регіоналов реєстрацію в залі проігнорували двоє: Тарас Чорновил та Юхим Звягільський.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що щойно до нього надійшов офіційний указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

«Стало чітко зрозуміло, що наше нечітке майбутнє вже визначено. Указ є, тепер треба провести дострокові вибори», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Також він наголосив, що ВР має визначитися, яким чином проводити вибори і які закони для цього потрібно ухвалювати.

За його словами, ухвалення цих законів має відповідати інтересам усіх політичних сил для того, щоб результати виборів не оскаржувалися.

Голова ВР повідомив, що учора був напрацьований відповідний пакет законопроектів, але треба, щоб він був остаточно узгоджений керівниками фракцій.

У зв’язку з цим він і оголосив перерву в роботі ВР до 12.30. Під час перерви має відбутися Погоджувальна рада керівників фракцій.