Путін стикається зі зростаючим тиском через війну в Україні: в Вloomberg розкрили головні ознаки

Так, одна з причин полягає в тому, що конфлікт більше не обмежується лінією фронту.

Російський диктатор Володимир Путін стикається зі зростаючим тиском через війну, яку він розпочав в Україні. Цей тиск важче стримувати, ніж у перші роки повномасштабного вторгнення.

Як пише Вloomberg, одна з причин полягає в тому, що конфлікт більше не обмежується лінією фронту. Розширена кампанія України з використанням безпілотників та ракет проникає глибоко в тил Росії, порушуючи переробку нафти, постачання палива та життя цивільного населення далеко від поля бою.

Зокрема, цього року Україна значно збільшила дальність та інтенсивність своїх ударів за допомогою безпілотників та ракет усередині Росії, зокрема проти Москви. Згідно з аналізом заяв регіональних урядів, проведеним Bloomberg, понад половина регіонів Росії, на які припадає понад 70% населення країни, оголошували повітряну тривогу принаймні один раз у 2026 році.

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Ця зміна відображає зростання можливостей України у сфері далекобійних ударів та величезну кількість безпілотників, які вона тепер може відправляти, щоб долати складні російські системи протиповітряної оборони.

Російські військові командири визнали, що захист від українських атак стає дедалі складнішим .

Росія стикається з дедалі більшим дефіцитом палива

Разом з тим, Київ посилив атаки на паливну промисловість Росії до безпрецедентного рівня. Удари завдають неодноразово по окремих об'єктах, щоб була максимальна шкода та запобігти швидкому ремонту.

Згідно з оцінками паризького Міжнародного енергетичного агентства, обсяг переробки сирої нафти на російських НПЗ у червні знизився до 3,8 мільйона барелів на день з 5,4 мільйона у тому ж місяці 2025 року. Зараз по всій країні спостерігається дефіцит палива, а нормування та перебої з постачанням у більшості регіонів Росії призводять до стрімкого зростання цін на бензин і змушують водіїв годинами стояти в чергах на заправках, а тим часом чорний ринок палива зростає.

Зростання цін на паливо, яке в минулому викликало протести в Росії, стало делікатним питанням для Кремля напередодні парламентських виборів у вересні.

Військова економіка Путіна перебуває під зростаючим тиском

Цього року російська економіка майже повністю зупинилася, що спонукало Путіна вимагати пояснень від чиновників та кроків для зміни тенденції. Хоча військове виробництво все ще розширюється, більшість цивільних галузей промисловості скорочують виробництво та інвестиції.

Журналісти проаналізували, що поки Путін продовжує війну, ознак полегшення майже немає. Величезні державні витрати на військові потреби змушують Банк Росії компенсувати інфляційний вплив високими процентними ставками.

Незважаючи на депресивний стан економіки, заробітна плата, а разом з нею і споживчий попит, продовжують зростати, оскільки перенаправлення ресурсів до оборонного сектору підтримує гостру нестачу робочої сили, залишаючи мало можливостей для пом'якшення фінансової політики.

Безрезультатність російської дипломатії

Після того, як Дональд Трамп приймав Путіна в Анкориджі у серпні 2025 року, Кремль сподівався, що президент США спонукатиме Володимира Зеленського піти на значні поступки Росії в мирній угоді. Цього так і не сталося, і навіть головні помічники Путіна з питань зовнішньої політики почали визнавати, що угода, заснована на тому, що вони називали "духом Анкориджа", малоймовірна.

Росія продовжує стверджувати, що її війська досягають успіхів на сході України, що заперечує Київ. Ти часом у міру затягування війни економічні, військові та політичні витрати продовжують зростати, що робить Путіна дедалі більш вразливим.

Популярність Путіна падає

Згідно з опитуванням ВЦИОМ, рейтинг довіри до Путіна серед росіян за два тижні до 10 липня знизився на 4,4 процентних пункти до 72,3%. У квітні рейтинг Путіна впав до 71%, найнижчого показника за весь час війни, а потім знову зріс після того, як ВЦИОМ змінив свою методологію.

Рейтинг схвалення діяльності президента впав на 5 процентних пунктів до 74% у червневому опитуванні незалежного московського "Левада-центру", тоді як частка росіян, які вважали, що країна рухається у правильному напрямку, знизилася з 61% до 52%. Обидва рейтинги також були найнижчими з початку війни. У матеріалі йдеться:

"Ця зміна відображає зростаюче розчарування росіян впливом на повсякденне життя українських атак безпілотників та ракет, а також перебоями, спричиненими обмеженнями мобільного інтернету та частими відключеннями з міркувань безпеки".

Втрати РФ на війні

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити один квадратний кілометр території України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим. Він наголосив, що Сили оборони мають перехоплювати стратегічну ініціативу, тому оборона - активна.

Сирський додав, що для призупинення наступу росіян та обмеження можливостей завдавати масовані ракетно-авіаційні удари, Сили оборони здійснюють ураження об’єктів російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2 тис. км.

Головнокомандувач додав додав, що в рамках Middle Strike відбувається знищення логістичної мережі росіян на відстані до 200-300 км від лінії фронту. За його словами, це має позначитись на полі бою.

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