ОАЕ можуть отримати одну з найпотужніших систем ППО на Близькому Сході, - Forbes

Наразі система протиповітряної оборони ОАЕ вже поєднує озброєння кількох держав.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) можуть значно посилити свою протиповітряну оборону завдяки можливому придбанню у Туреччини невикористаних російських зенітних ракетних комплексів С-400. Якщо угода відбудеться, країна зміцнить стратегічну та протибалістичну та стане власником однієї з найрозгалуженіших за походженням і можливостями мережі ППО в регіоні.

Як пише Forbes, наразі обговорюється продаж неназваній арабській країні Перської затоки, причому найімовірнішими кандидатами є Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Водночас, Москва, чий дозвіл Анкарі потрібен перед продажем третій країні, розглядає можливий продаж Абу-Дабі.

У разі позитивного результату ОАЕ отримають дві системи С-400 та 120 ракет, які Туреччина раніше придбала приблизно за 2,5 мільярда доларів.

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Зазначається, що наразі система протиповітряної оборони ОАЕ вже поєднує озброєння кількох держав. Зокрема, на озброєнні перебувають американські комплекси THAAD і Patriot PAC-3, південнокорейські KM-SAM, а також російські зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1".

На відміну від інших арабських країн Перської затоки, ОАЕ також придбали ізраїльські системи протиповітряної оборони. Серед них - дискретні придбання ракет Barak та SPYDER, призначені для протидії ворожим літакам, безпілотникам, крилатим ракетам та високоточним боєприпасам. Безпрецедентним кроком стало і те, що ізраїльська армія розгорнула в ОАЕ систему "Залізний купол" разом із військами для її експлуатації під час війни в Ірані.

Видання зазначає, що така багаторівнева структура дозволяє ОАЕ ефективніше протидіяти різним типам повітряних загроз - від безпілотників і крилатих ракет до балістичних цілей.

Автор Forbes вважає, що С-400 ще більше розширить можливості цієї системи, особливо щодо перехоплення повітряних цілей на великій дальності. Водночас це стане черговим кроком ОАЕ до диверсифікації джерел постачання озброєння та зменшення залежності від одного військового партнера.

У виданні також підкреслюють, що у разі завершення угоди щодо С-400 Об'єднані Арабські Емірати ще більше зміцнять свій статус як країни, що накопичила найрізноманітніший арсенал протиповітряної оборони в регіоні, а можливо, і в усьому світі.

Поставки озброєння до ОАЕ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Індія веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо можливого продажу надзвукових крилатих ракет BrahMos, які були спільно створені з Росією. Якщо угоду буде укладено, ОАЕ значно посилять свої можливості завдавати високоточних ударів на великій відстані.

Нью-Делі також обговорює з Абу-Дабі експорт вітчизняної системи протиповітряної оборони Akashteer. Під час нещодавньої війни між США, Ізраїлем та Іраном ВПС ОАЕ завдавали ударів по цілях на території Ірану та на островах у Перській затоці.

Водночас за інформацією The Wall Street Journal, за підтримки американської та ізраїльської розвідки були атаковані острови Абу-Муса і Кешм, нафтопереробний завод на острові Лаван, порт Бендер-Аббас та нафтохімічний комплекс Асалує.

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