До 30 років або довічно: в Польщі хочуть посилити покарання за непокору наказу військовими

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що спираючись на досвід України, Польща розглядає зміни до Кримінального кодексу.

Міністерство юстиції Польщі у співпраці, зокрема, з Міністерством національної оборони розглядає зміни до Кримінального кодексу, що стосуються військової дисципліни, повідомляє Polsat News, посилаючись на Rzeczpospolita.

Видання зазначило, що на розгляді міністерства вже знаходиться пропозиція, підготовлена на замовлення Комісії з кодифікації кримінального права.

"Експерти пропонують у ній посилити покарання за непокору солдата наказу в бойовій ситуації. Максимальний термін покарання мав би зрости з нинішніх трьох років позбавлення волі до 30 років, а то й довічного ув’язнення", - наголошується в статті.

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Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що кілька місяців тому доручив провести аналіз усіх змін у законодавстві, впровадження яких було б необхідним у разі спалаху збройного конфлікту.

"Ми орієнтуємося тут на Україну в плані змін, які Україна мусила внести дуже швидко, оскільки її застала зненацька збройна сутичка, а законодавство не було до цього готове", - пояснив він.

Глава Міністерства оборони додав, що міністр юстиції Вальдемар Журек у вівторок представив йому записку щодо аналізу Кримінального кодексу.

"Жодних рішень з цього приводу ще не ухвалено. Ми будемо аналізувати ситуацію так, щоб дотриматися всіх правових норм і сформувати законодавство таким чином, щоб воно гарантувало ефективний захист Республіки", - запевнив Косіняк-Камиш.

Видання розповіло, що віце-прем'єр, на запитання, чи є запропоновані Міністерством юстиції зміни доцільними, додав, що висловить свою думку щодо них після ознайомлення з матеріалами, надісланими главою відомства.

Ставлення Польщі до війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, близький мир в Україні дуже малоймовірний. Туск прогнозує, що Росія продовжить війну щонайменше до зими. Більше того, за словами польського прем'єра, "всі очікують ескалації дій від Росії". Він додав, що восени Польща проведе військові навчання спільно з військовими Франції та Великої Британії, щоб щоб вони могли бути готові забезпечити безпеку України та регіону після досягнення мирної угоди або припинення вогню.

Також ми писали, що Косиняк-Камиш висловив думку, що всі українські чоловіки призовного віку, які зараз проживають у Польщі, мають повернутися додому, щоб поповнити лави ЗСУ. Він закликав повернути додому українських біженців, які "їздять на розкішних автомобілях". В Польщі також вносять поправки до закону про громадянство, які найбільше можуть торкнутися саме українців. Зокрема, одна зі змін стосується збільшення терміну проживання в Польщі до восьми років.

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