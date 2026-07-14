Зачепить покупців російської нафти та газу: в WSJ розповіли про законопроєкт Грема

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь поділився, що законопроєкт буде спрямований проти п’яти найбільших імпортерів російських енергоносіїв.

Новий законопроект, який підтримував покійний сенатор Ліндсі Грем, надасть президенту США Дональду Трампу нові повноваження щодо введення мит на найбільших імпортерів російських енергоносіїв у рамках законодавства, покликаного покарати Москву за вторгнення в Україну, повідомляє The Wall Street Journal.

Видання поділилося, що цей законопроєкт, який, як очікується, буде внесено до Конгресу вже цього тижня, буде спрямований проти п’яти найбільших покупців російської нафти та газу, серед яких на перших місцях знаходяться Китай та Індія.

Джерела, обізнані з цим питанням, розповіли виданню, що згідно з проектом закону, Трамп зможе ввести мита в розмірі до 100% щодо окремих країн та осіб, які сприяють продажу цих енергоносіїв. При цьому, рішення про введення мит ухвалюватиме виключно президент США.

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На думку аналітиків, якщо законопроект зрештою стане законом, це буде перший випадок, коли Конгрес санкціонує використання мит як явну геополітичну зброю.

"Історично мита використовувалися як інструмент боротьби з недобросовісними торговельними практиками", - вказує видання.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, законопроект також містить положення про санкції щодо російських об’єктів оборонної, енергетичної та фінансової галузей, а також щодо "тіньового флоту" країни – таємної мережі застарілих суден, що використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Видання наголосило, що законодавці вже давно наполягають на жорсткішій позиції США щодо Росії після понад чотирьох років війни проти України.

"Хоча Трамп і ввів санкції проти Москви під час свого другого терміну, більшість республіканців і демократів у Сенаті хочуть, щоб Кремль зазнав суворіших фінансових санкцій, які потенційно могли б переконати президента Росії Володимира Путіна припинити вторгнення та сісти за стіл переговорів", - йдеться в статті.

Видання поділилося, що група сенаторів з обох партій та Білий дім понад рік доопрацьовували законопроект щодо Росії. За даними, деякі з них передбачали набагато жорсткіші заходи проти Москви та її експортної мережі. Зокрема один із них, який би запровадив 500% мита на імпортні товари з будь-якої країни, що закуповує російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Однак, як зазначається в статті, Білий дім не хотів, щоб Конгрес запроваджував такі санкції, залишаючи Трампу максимальну гнучкість у його спробах домогтися припинення війни в Україні шляхом переговорів.

За словами джерел, цей законопроект є компромісним варіантом, який отримав підтримку республіканців, демократів та Овального кабінету.

Він також надає Трампу законодавчу підтримку, щоб він не вступив у конфлікт із Верховним судом, який цього року відхилив його спробу застосувати закон про надзвичайний стан для одностороннього введення мит.

Видання розповіло, що команда Трампа заявила, що президент підтримує цей законопроект, який сенатори масово схвалюють і хочуть ухвалити на честь Грема.

У понеділок, коли його прямо запитали про його думку щодо цього законопроекту, Трамп відповів: "Ми це обговорюємо".

При цьому, видання додало, що деякі аналітики побоюються, що Трамп не використовуватиме нові широкі повноваження, надані йому, саме так, як це передбачав Сенат у законопроекті.

"Ці повноваження цілком можуть бути використані не за призначенням – для тиску на Росію, – а як засіб для Трампа вести торговельні війни як проти друзів, так і проти ворогів", - зазначив колишній високопосадовець США з питань санкцій, який зараз очолює програму з геоекономіки в Раді з міжнародних відносин Едвард Фішман.

На думку Фішмана, вторинні санкції проти фактичних покупців російської нафти та тих, хто сприяє цим операціям – нафтопереробних заводів, банків, нафтотрейдерів – були б набагато ефективнішим підходом, ніж вторинні мита, оскільки останні є штрафними санкціями, що накладаються на іншу організацію з метою нанесення збитків фінансовим ресурсам головної цілі.

"Я підозрюю, що Білий дім змінив свою позицію і тепер підтримує цей законопроект, оскільки там усвідомили, що він надасть Трампу набагато більшу свободу дій щодо мит", - поділився Фішман.

Видання зазначило, що сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, який разом із республіканцем з Південної Кароліни Гремом розробив цей законопроект і неодноразово відвідував разом із ним Україну, підтвердив, що він буде спрямований проти п’яти найбільших імпортерів російських енергоносіїв.

"Ми вдосконалювали його з часом у ході переговорів із Торговим представником США, а також із колегами з Білого дому. Це був дуже складний, копіткий і тривалий процес. Ми не хочемо надто широкого, хаотичного підходу", - розповів він.

Демократи відповідають на критику щодо надання Трампу ширших повноважень у сфері мит, наполягаючи на тому, що саме вторинні мита, введені проти Індії минулого року, призвели до скорочення обсягів закупівель нею російських енергоносіїв.

Однак за словами Фішмана, набагато більший вплив мали санкції адміністрації Трампа 2025 року проти "Роснефті" та "Лукойлу" – двох найбільших російських нафтових компаній – а також загроза вторинних санкцій щодо індійських банків і нафтопереробних заводів.

В статті зазначається, що тепер боротьба переходить на етап ухвалення законопроекту. Попередня версія законопроекту мала значну двопартійну підтримку, але нова версія може зіткнутися з опором з боку деяких проукраїнських демократів, які побоюються, що вона надає Трампу занадто широкі повноваження щодо введення мит.

"Ліндсі був тим, хто рухав цю справу, рушійною силою, але є й інші, хто глибоко зацікавлений у цьому, тож було б чудово, якби ми змогли знайти спосіб, шлях вперед, щоб це здійснити", - заявив журналістам лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

Смерть Ліндсі Грема: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері в суботу, 11 липня, у віці 71 року раптово помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Примітно, що в п'ятницю, 9 липня, він відвідував Київ. Грем був одним із найпослідовніших і найвпливовіших прихильників України серед американських політиків. Він активно виступав за надання їй зброї і посилення санкцій проти Росії.

Також ми писали, що Грем активно виступав за надання допомоги українській армії і за жорсткий тиск на ініціатора війни російського диктатора Володимира Путіна. Коли активно обговорювалася мирна угода з РФ, Грем наголошував на необхідності надати Україні такі гарантії безпеки, щоб не сталося "третього вторгнення". Сенатор вважав, що буде правильним, якщо росіяни будуть змушені заплатити за своє вторгення в Україну. В березні 2022 року у прямому ефірі телеканалу Fox News Грем закликав російських військових ліквідувати Путіна.

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