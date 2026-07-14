ВМС вперше показали бойову роботу морського дрона Barracuda (відео)

Він атакував прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття.

Українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції російських окупантів. Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

На ньому видно, як дрон-камікадзе непомітно наближається до покинутого судна, яке окупанти використовують як спостережний пункт, після чого завдає удару.

Після цього в операцію вступив безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет. Він атакував прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття.

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Цікаво, що наступним етапом став запуск розвідувальних та FPV-дронів із морського носія БПЛА. За лічені хвилини вони виявили замасковані позиції росіян, які стали цілями для точних ударів.

У ВМС зазначили, що така взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили противника.

"Дивіться, як працює багаторівнева система ураження "Баракуди", - сказано у повідомленні ВМС України.

Удари по російському флоту

14 липня ВМС ЗС України заявили про знищення прикордонного корабля ФСБ Росії "Ізумруд", який у 2018 році брав участь у нападі на українські кораблі України в Керченській протоці. Прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 захоплений неподалік Новоросійська.

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