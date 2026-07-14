Вчені виявили новий вид динозаврів в Азії: чим вони унікальні

Ця знахідка свідчить про те, що ці динозаври юрського періоду могли бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

Унікальна форма кістки дозволила встановити, що територією Таїланду, де було виявлено золоті кільця віком 2000 років із загадковим стародавнім написом, колись бродив довгошиїй динозавр. Про це пише Discovermagazine.com.

Цей динозавр, Uragasaurus kalasinensis, належить до родини зауроподів, відомих як Mamenchisauridae. Скам’янілості цієї групи рідко виявлялися за межами Китаю, але знахідка U. kalasinensis на основі єдиного хребця з північно-східного Таїланду свідчить, що ці динозаври юрського періоду могли бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, описує U. kalasinensis на основі однієї кістки, що має кілька цікавих особливостей: хребець (кістка у хребті) має Y-подібну форму, унікальну для цього виду, і містить невеликі порожнисті камери, які зменшували його вагу, допомагаючи динозавру підтримувати довгу шию.

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Цікаво, що більшість скам’янілостей маменхізавридів, що датуються середнім і пізнім юрським періодом, походять із Сичуаньської улоговини на південному заході Китаю. Перший скам’янілий решток цього сімейства динозаврів, що належить до виду Mamenchisaurus constructus, було знайдено на будівельному майданчику в 1952 році, і з того часу в цьому регіоні було виявлено кілька інших видів.

Останнім часом скам’янілості маменхізавридів почали з’являтися за межами Китаю. Хребці з Танзанії, які спочатку були віднесені до іншого зауропода пізнього юрського періоду, Janenschia robusta, виявилися належними до маменхізавридів, що вказує на те, що ця родина динозаврів мешкала як в Африці, так і в Азії.

Зазначається, що U. kalasinensis тепер є першим офіційно названим зауроподом-маменхізавридом із північно-східного Таїланду. Наукова назва містить відсилання до санскритського слова "змія" або "серпент" ("Урага") та до провінції Каласін у Таїланді, де було виявлено цей вид.

Відкриття відбулося, коли палеонтологи виявили передній спинний хребець (поблизу голови) у середній частині скельного утворення Пху Крадунг. Поряд з U. kalasinensis на цій ділянці також були знайдені останки інших хребетних, зокрема рибоподібних акул, черепах, крокодилоподібних та кількох інших динозаврів.

Хребець, заповнений повітрям

Важливо, що добре збережений хребець U. kalasinensis мав Y-подібну конфігурацію, яка, згідно з дослідженням, вважається унікальною морфологічною особливістю цього виду.

Дослідники використовували комп’ютерну томографію для виявлення інших примітних особливостей хребця; він мав подовжені краплеподібні поглиблення, які, за даними Флоридського музею, є помітними западинами або поглибленнями в кістках. Дані КТ також виявили пневматичну структуру хребця, тобто кістка має заповнені повітрям камери.

Пневматична структура присутня в більшості хребців зауроподів, включаючи хребці маменхізавридів. Згідно з дослідженням 2025 року, опублікованим у журналі Cretaceous Research, порожнисті хребетні стовпи зауроподів містять розгалужені системи повітряних мішків, аналогічні системам сучасних птахів.

Зазначається, що ця структура знижує щільність кісток у зауроподів, дозволяючи їм правильно підтримувати шию. Порожнисті хребці також зменшували механічне навантаження на шию зауроподів.

Найдовші шиї в природній історії

Інші види динозаврів також мали пневматичні хребці, зокрема тероподи та птерозаври. Однак їхні шиї навіть близько не досягали такої довжини, як у зауроподів. Згідно з дослідженням, довжина шиї тероподів становила всього близько 2 метрів. У деяких птерозаврів довжина шиї сягала 2,7 метра, але найбільші зауроподи перевершували їх: один із них міг похвалитися шиєю довжиною понад 15 метрів.

Багато птахів зберегли ці пневматичні хребці: водночас у найвідомішої сьогодні довгошиї тварини, жирафа, відсутня система повітряних мішків і пневматичні хребці, характерні для цих птахів.

На думку вчених, U. kalasinensis, поряд з іншими маменхізавридами, зміг розвинути такі довгі шиї частково завдяки структурі своїх хребців. Автори дослідження зазначають, що динозавр, географічне поширення якого тепер розширилося до Таїланду, може стати важливим елементом у описі різноманіття зауроподів у період переходу від пізньої юри до раннього крейдяного періоду.

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