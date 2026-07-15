Від непорозумінь до міцної дружби: Le Monde розповіло про відносини Зеленського та Макрона

Французький дипломат розповів виданню, що Франція надає Україні небагато зброї та коштів порівняно з Німеччиною та Великою Британією, але політичний імпульс для надання допомоги Україні в Європі часто виходив саме від Макрона.

Часи, коли французький президент годинами розмовляв по телефону з Володимиром Путіним, тепер здаються дуже далекими. У тижні, що минули після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, в Україні з’явилося дієслово "макронити", яким описували вагання французького президента, коли той намагався заспокоїти Росію, пише Le Monde.

"Макронівський підхід "і вашим, і нашим" тривалий час викликав занепокоєння", - визнало українське дипломатичне джерело.

Видання зазначило, що ці двоє чоловіків, які, незважаючи на свій молодий вік (обом по 48 років, - прим. ред), є стовпами західної геополітичної арени, знайомі між собою з 2019 року.

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"Ще до того, як його обрали того року, Зеленський, який на той час був коміком із незначною політичною легітимністю, роздумував над модною тоді ідеєю стати "українським Макроном": президентом, обраним несподівано, готовим перевернути все з ніг на голову, а разом із тим і саму систему", - йдеться в статті.

Тодішня посол Франції в Україні Ізабель Дюмон організувала зустріч між політичним новачком і президентом Франції ще до завершення виборів. Видання розповіло, що політики швидко знайшли спільну мову.

В публікації наголошується, що після перемоги на виборах Зеленський обрав саме Францію для свого першого закордонного візиту.

"На міжнародній арені Еммануель Макрон, так би мовити, взяв його під своє крило", - зазначив Етьєн де Понсен, який обіймав посаду посла Франції в Україні з 2019 по 2023 рік.

Однак, як зазначає видання, незабаром між політиками виникли непорозуміння.

"Щоб вирішити кризу на Донбасі – регіоні, окупованому сепаратистськими силами, яких підтримує Москва, – французький президент дотримувався галлістської доктрини, яка передбачала створення Європи, що простягається "від Атлантики до Уралу"", - йдеться в статті.

На думку видання, Макрон ввів себе в оману, вважаючи, що йому вдасться досягти успіху там, де всі його колеги зазнали поразки, уявляючи, що зможе привести російського лідера до тями.

На саміті в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня 2019 року, під час якого з Путіним, Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорювалася криза в Донбасі, Зеленський чітко висловив свою позицію.

Як пригадав очевидець цієї події, він взяв підготовлену заяву і, звернувшись до Путіна, сказав: "Мені не потрібна ця заява, я хочу вести переговори з вами наодинці".

"Було "до" і "після". Путін зрозумів, що Зеленський – не клоун", - припустив директор програм з питань Європи, Росії та Євразії в аналітичному центрі "Чатем-Хаус" Грегуар Рус.

Незважаючи на розбіжності в поглядах, Зеленський утримався від будь-яких зневажливих висловлювань на адресу французького президента.

На початку повномасштабного російського вторгнення, за даними видання, майже щодня глава Єлисейського палацу цікавився, як поживають український президент та його родина.

"Проте Європа під головуванням Франції обмежилася лише введенням санкцій проти Москви", - констатується в статті.

В Україні поширювався жарт, у якому Макрона зображували як "красеня", який щодня цікавиться, як у тебе справи, але нічого не робить, а Джонсона – як чоловіка середньої зовнішності, який проїжджає 3 000 кілометрів лише для того, щоб побачити тебе.

"Після вторгнення настав період вагань. Загальне враження, яке поділяли європейські та американські аналітики, полягало в тому, що Росія швидко переможе", - пригадав посол Франції в Москві у 2020–2024 роках П'єр Леві.

Видання зазначило, що незважаючи на виявлення масових вбивств цивільного населення в Бучі, Макрон відмовився назвати Путіна "різником", як це зробив тодішній президент США Джо Байден.

У квітні 2022 року Зеленський запросив Макрона відвідати Україну, щоб той на власні очі переконався, що російські війська вчиняють "геноцид", але Макрон відмовився вживати цей термін.

Один із довірених осіб французького президента розповів, що Макрон зблизився з українським президентом, оскільки захоплювався його драматичною життєвою історією.

"У 2023 році я відчув, що між Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном склалися стосунки. Не політичні стосунки. Щось інше. Зеленський довіряв Макрону", - розповів Леві, який був свідком спілкування між політиками.

Видання зауважило, що обидва лідери, які є експертами в галузі комунікацій, демонстрували свою міцну дружбу обіймами та міцними рукостисканнями на міжнародних самітах.

Коли французький президент відвідав Київ, українці запропонували влаштувати вечерю для чотирьох осіб разом із їхніми дружинами.

"Їхні стосунки виходять далеко за межі дипломатії. З початку війни між ними встановилися нерозривні зв’язки", - зазначив посол Франції в Києві з 2023 року Гаель Вейссьєр.

Як розповіло видання, між чоловіками відбувалися часті й спонтанні обміни думками, що виходили за рамки протоколу. Наче вони були спільниками, Зеленський постійно інформував Макрона про більшість своїх планів щодо опору Москві.

"Еммануель Макрон – це ані вчитель для свого учня, ані старший брат для Зеленського, але він – як мудрий і впливовий друг", – зазначило джерело в українській дипломатії.

Французький дипломат розповів виданню, що Франція надає Україні небагато зброї та коштів порівняно з Німеччиною та Великою Британією, але політичний імпульс для надання допомоги Україні в Європі часто виходив саме від Макрона.

Він нагадав, що Париж поставив українській армії бронетранспортери AMX-10 ще у 2023 році, більше не побоюючись, що російський лідер назве його співучасником військових дій.

Макрон спробував використати свої добрі стосунки з Дональдом Трампом, який наприкінці 2024 року був переобраний президентом США і з яким він був знайомий ще з 2017 року, щоб допомогти справі України.

У грудні 2024 року, на полях урочистого відкриття собору Нотр-Дам де Парі, Макрон, на прохання посла України у Франції, а також Леві, організував особисту зустріч між мільярдером, який ще не був офіційно приведений до присяги, але вже перебував під впливом російського лідера, та президентом України.

За словами одного з довірених осіб французького президента, Трамп поводився з Зеленським вкрай неприємно.

В статті наголошується, що Макрон постійно докладав зусиль для пом’якшення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Французький президент прагнув зменшити залежність України від американської допомоги, водночас працюючи над стратегічною автономією Старого континенту, якому загрожувала пряма небезпека з боку Москви.

Україна та Франція: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон 14 липня в День взяття Бастилії розповів, що пишався бачити марширування українських військовослужбовців пліч-о-пліч з французькими військовими. За парадом спостерігав і президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, українські пілоти, які пройшли навчання у Франції, мали бути другими пілотами на борту двох французьких винищувачів Mirage 2000. Зеленський висловив думку, що запрошення українських захисників – це знак поваги та визнання сили України.

Також ми писали, що Макрон запевнив у намірі більш рішуче підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Зокрема, мова йде про надання допомоги в галузі протиповітряної оборони і модернізацію та придбання Україною штурмової авіації – літаків Rafale. Макрон заявив, що перші літаки "мають літати в українському небі в 2028-2029 роках". Президент Франції додав, що Україна отримає ліцензування на виробництво ракет Aster до комплексів SAMP/T.