Трамп відповів, чи підпише він законопроєкт про санкції проти Росії

Президент США зазначив, що покійний сенатор Грем дуже цього хотів.

Президент США Дональд Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді.

Журналіст запитав у Трампа, чи підпише він законопроект про санкції проти РФ. Президент США відповів, що Грем дуже цього хотів.

"Можливо, туди також додадуть Іран і "Хезболлу". Є велика ймовірність, що це буде зроблено", – сказав він.

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Крім того, Трамп висловився щодо смерті сенатора Грема. За його словами, ФБР марнує свій час, якщо займається розслідуванням його смерті.

"Я б хотів, щоб він краще дбав про своє здоров’я. Але те, що сталося, насправді дуже важко з’ясувати. Я не бачу в цьому якихось злих намірів. Я знаю, що існує безліч теорій змови", – підкреслив президент США.

США можуть запровадити жорсткий пакет санкцій проти Росії

Раніше CNN з посиланням на представника адміністрації президента США Дональда Трампа повідомляло, що американський лідер підтримає ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грем. За словами співрозмовника видання, не виключено, що після раптової смерті сенатора законопроект буде ухвалено навіть швидше.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун сказав журналістам, що робота над законопроектом триває і що є хороші шанси на успіх. Хоча поки що незрозуміло, хто з республіканців буде відповідальним за законопроект замість Грема.

Цей пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт із країн, що закуповують російську нафту, уран і природний газ. Вважається, що це ще більше послабить Росію на тлі війни з Україною.

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