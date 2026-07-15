Чому сигнал тривоги іноді лунає після вибуху балістики: Флеш прокоментував такі випадки

Радник міністра оборони України зазначив, що ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини, тому час дуже обмежений.

Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися, пише в своєму Telegram-каналі радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він пояснив, що вся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить нашій країні від партнерів. Хоча Флеш й зазначив, що ніхто в Україні не знає, як партнери отримують цю інформацію, але зрозуміло, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску.

"Ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися", - зазначив радник міністра оборони.

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Так він пояснив випадки, коли сигнали повітряної тривоги іноді спрацьовують вже після "прильоту" ворожого безпілотника або ракети.

Флеш зазначив, що бувають й випадки, коли тривогу оголосили, а запуску з боку росіян не було:

"Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути".

Як приклад, він навів випадки, коли повідомлялося про хибні запуски "Орєшніка" з території Росії.

"Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні незрозуміло", - поділився радник міністра оборони України.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Бескрестнова, Росія щодня здатна запускати по чотири ракети "Бандероль". Флеш розповів, що ця ракета летить на кілька сотен кілометрів та несе боєголовку із 50 кг вибухової речовини. За його словами, план виробництва на цей рік досягає 120 ракет на місяць. Проте на думку радника міністра оборони України, завод ще не досяг планового показника виробництва.

Також ми писали, що Флеш не виключає, що російські окупанти будуть атакувати всю цивільну інфраструктуру в Україні на глибину до 100 кілометрів від фронту. Він пояснив, що чим ближче до можливих переговорів про мир, тим більше сторони готують для них підґрунтя. Тому війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу діпстрайків і мідлстрайків. Водночас, Флеш вважає, що Україна перебуває в кращих умовах, адже Росія має більше критичних об’єктів, що впливають на хід війни, і навіть за кілька років не зможе забезпечити їх захист.

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