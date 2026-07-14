У морі накопичилися гігантські обсяги російської нафти: що трапилося

Обсяги російської нафти в морі знову наблизилися до пікових значень, зафіксованих на початку року.

Росія відчуває труднощі з реалізацією сирої нафти, яку змушена відправляти на експорт через посилення ударів українських безпілотників по її НПЗ. Про це повідомляє Bloomberg.

За чотири тижні до 12 липня середній обсяг морських поставок російської сирої нафти майже не змінився й становив 4,21 млн барелів на добу.

Це лише на 10 тис. барелів на добу менше від найвищого показника з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Різке зростання експорту нафти не супроводжується такими ж темпами її поставок покупцям. У результаті обсяги російської нафти, що перебуває в морі, знову наблизилися до пікових значень початку року.

Росія змушена спрямовувати нафту на експорт

Україна посилила атаки на російські нафтопереробні заводи. У ніч проти вівторка ударів зазнали підприємство "Газпром нафтохім Салават", розташоване в глибині території РФ, а також Афіпський НПЗ у Чорноморському регіоні.

Хвиля ударів призвела до того, що в липні обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад 21 рік. Це ще більше загострило дефіцит пального на внутрішньому ринку країни та посилило напруженість на світовому нафтовому ринку.

Через ці атаки Росія змушена спрямовувати на експорт нафту, яку не може переробити на власних НПЗ. Це призводить до зростання морських поставок сирої нафти за кордон, попри загальне скорочення її видобутку.

За даними ОПЕК, у червні Росія видобувала 8,93 млн барелів нафти на добу. Це приблизно на 830 тис. барелів на добу менше за цільовий рівень, погоджений Москвою в межах угоди з країнами-виробниками нафти.

Вантажі російської сирої нафти стали довше очікувати на доставку покупцям, ніж раніше.

За даними Bloomberg, п'ять танкерів із нафтою марки Urals стоять на якорі біля порту Мерса-ель-Хамра на середземноморському узбережжі Єгипту. Ще п'ять суден зупинилися в районі архіпелагу Ріау на схід від Сінгапуру – одному з головних місць збору суден так званого "тіньового флоту", що перевозить нафту під санкціями.

Водночас партії нафти Sokol і Sakhalin Blend з російського Далекого Сходу можуть тижнями чекати перевалки з танкерів-шатлів на великі океанські судна. Деякі вантажі флагманської російської нафти ESPO також простоюють по кілька тижнів поблизу головного тихоокеанського порту Козьміно вже після завантаження.

Через ці затримки обсяг російської сирої нафти, що перебуває в морі, до неділі зріс приблизно до 135 млн барелів.

На початку року загроза запровадження американських санкцій змусила частину індійських нафтопереробних компаній утриматися від закупівель російської нафти.

Ситуація може ще більше погіршитися для Москви: нещодавно двопартійна група сенаторів США заявила, що досягла домовленості з адміністрацією Дональда Трампа щодо просування нового санкційного законопроєкту проти РФ.

Поставки російської нафти – головні цифри

За тиждень, що завершився 12 липня, 37 танкерів завантажили 27,86 млн барелів російської сирої нафти. Для порівняння, тижнем раніше 39 танкерів перевезли 28,54 млн барелів.

У середньодобовому вимірі за тиждень до 12 липня обсяг морських поставок російської нафти скоротився до 3,98 млн барелів на добу порівняно з 4,08 млн барелів на добу тижнем раніше.

Із початку року середньодобовий експорт становить 3,6 млн барелів, що на 270 тис. барелів на добу більше, ніж середній показник за весь минулий рік. Це також перевищує річні середні обсяги поставок у кожному році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Тижневі обсяги експорту можуть суттєво коливатися через погодні умови, технічне обслуговування, санкції та графік відправлення танкерів.

За чотиритижневим середнім показником валова вартість російського експорту нафти за 28 днів до 12 липня скоротилася до 1,68 млрд доларів на тиждень. Це на 200 млн доларів менше, ніж за аналогічний період до 5 липня.

Попри стабільні обсяги поставок, експортні доходи знизилися через падіння цін на російську сировину. Середня за чотири тижні вартість еталонної марки Urals нині становить трохи більше половини від рівня, зафіксованого на її нещодавньому піку в середині квітня.

Водночас, незважаючи на зниження цін, поточна вартість російського нафтового експорту все ще перевищує показники будь-якого періоду минулого року.

За цим показником експортна ціна російської нафти Urals, що відвантажується з балтійських портів, знизилася приблизно на 7,20 долара – до 52,61 долара за барель. Аналогічне падіння зафіксовано і для поставок із чорноморських портів, де ціна опустилася до 52,13 долара за барель.

Вартість далекосхідної нафти ESPO зменшилася на 5,80 долара, до середнього рівня 67 доларів за барель.

Ціна російської нафти з доставкою до Індії знижувалася вже 11-й тиждень поспіль, впавши ще на 8,50 долара – до 70,58 долара за барель. Це найнижчий показник із середини березня.

У тижневому вимірі вартість російського нафтового експорту зросла приблизно на 40 млн доларів – до 1,44 млрд доларів за сім днів, що завершилися 12 липня.

Куди постачали російську нафту

Обсяги поставок до азійських покупців російської нафти (включно з танкерами, для яких кінцевий пункт призначення ще не вказано) зросли до 4 млн барелів на добу за 28-денний період, що завершився 12 липня.

Це більше за переглянутий показник 3,98 млн барелів на добу за період до 5 липня. Таким чином було зафіксовано найвищий рівень із часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Хоча в останні тижні обсяги російської сирої нафти на танкерах, які прямують до Індії, демонструють різке скорочення, суттєво зросла кількість нафти на суднах, що поки не мають зазначеного кінцевого пункту призначення.

Обсяги перевезень танкерами, які вказали китайські порти як пункт призначення, становили 1,04 млн барелів на добу за чотири тижні до 12 липня. Обсяги поставок російської нафти до Туреччини за чотири тижні, що завершилися 12 липня, зросли приблизно до 160 тис. барелів на добу. Це є найвищим показником майже за три місяці.

Обсяги поставок російської нафти до Сирії в середньому становили близько 40 тис. барелів на добу, утримуючись на цьому рівні з кінця травня. Водночас цей показник може бути переглянутий після уточнення кінцевих пунктів призначення танкерів.

Експорт російських енергоресурсів – інші новини

Раніше УНІАН писав, що упродовж першого півріччя 2026 року європейські країни закупили рекордний обсяг скрапленого природного газу з найбільшого російського СПГ-заводу, фактично придбавши майже весь обсяг його виробництва.

Наведені дані свідчать, що Європа й надалі залишається одним із головних факторів, які забезпечують стабільну роботу найбільшого російського заводу з виробництва СПГ.

Повідомлялося також, що Китай розширює можливості для прийому зрідженого природного газу з російського підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2", готуючи до роботи вже другий імпортний термінал для обробки таких вантажів.

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