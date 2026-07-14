Турецький дрон Kizilelma з українським двигуном вперше відстрілявся ракетою JET-230

Під час випробувань Kizilelma загалом ніс дві ракети JET-230 і уразив надводну нерухому ціль на відстані у понад 120 км.

Турецький безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma вперше під час навчань з бойовою стрільбою уразив ціль надзвуковою балістичною ракетою JET-230, повідомляє Defense Express.

Видання зазначило, що мова йде про серійний зразок цього безпілотника з бортовим номером S2. Відео з випробувань компанія Baykar вже виклала на своїх сторінках у соцмережах.

Повідомляється, що під час випробувань Kizilelma загалом ніс дві ракети JET-230 і уразив надводну нерухому ціль на відстані у понад 120 км, при тому, що загалом ракета має дальність у понад 200 км.

Відео дня

Аналітики додали, що на сайті Roketsan поки що немає інформації про ракету JET-230. Загалом публічно про неї мало що відомо. Є припущення, що вона є подальшим розвитком UAV-230, яку компанія позиціює як "балістичну надзвукову ракету класу "повітря-поверхня". Вона має скромніші характеристики по дальності у близько 150 км.

Видання нагадало, що в серпні 2025 року у Baykar Technologies офіційно повідомили про старт серійного виробництва безпілотника Kizilelma. В Туреччині він є першим у своєму класі, тобто, серед так званих безпілотних винищувачів. Аналітики додали, що Туреччина тоді заявила, що обігнала у цьому напрямку США та Ізраїль.

Вже в верені минулого року розпочалося випробування дрона з озброєнням. Відомо, що під час одного з тестових польотів цей безпілотний винищувач за допомогою РЛС захопив ціль у вигляді винищувача F-16 і у рамках імітаційного випробування уразив цей літак ракетою "повітря-повітря" Gökdoğan.

Після цього у Bayakar розповіли про те, що два прототипи вперше здійснили політ у строю з автономним бойовим пілотом.

Турецька зброя: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Італія може стати першою країною, яка поєднає можливості винищувачів F-35B та палубних безпілотників Bayraktar TB3 на борту свого авіаносця Cavour. Військово-морські сили Італії розглядають закупівлю турецьких розвідувально-ударних дронів TB3 виробництва Baykar, щоб посилити авіакрила свого флагмана. Угоди реалізовуватимуться через спільне підприємство LBA Systems, створене у 2025 році компаніями Baykar і Leonardo на паритетних умовах. Воно передбачає локалізацію виробництва безпілотників TB2, TB3, Akinci та Kizilelma в Італії як для внутрішніх потреб, так і для експорту.

Також ми писали, що Індонезія стала першим експортним замовником турецького безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma. Мова йде про 12 одиниць з опціоном ще на чотири. Постачання Bayraktar Kızılelma має розпочатися у 2028 році. Угода передбачає розгортання локалізованого виробництва, а також створення центру технічного обслуговування та ремонту техніки. За даними порталу Defense Express, серійні Kızılelma мають оснащуватись двигуном АI-322Ф від українського ДП "Івченко-Прогрес", що прийшов на заміну менш потужному АІ-25ТЛТ на перших трьох прототипах.

Вас також можуть зацікавити новини: