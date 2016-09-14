ГПУ закриє справу проти Авакова, але він є фігурантом справ НАБУ - прес-секретар Луценка

Про це в ефірі каналу "112 Україна" повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Одна з заяв "Центру протидії корупції" стала поштовхом для того, щоб ці відомості були внесені в ЄРДР", - сказала вона.

На запитання, про які саме факти йдеться у заяві, Сарган відповіла: "Оскільки факти, які були в цій заяві, не знайшли свого підтвердження, то ми не можемо її оприлюднювати".

Читайте такожЦентр протидії корупції побачив "підводні камені" в заяві ГПУ щодо справи проти АваковаНа уточнення, чи буде закрите відповідне кримінальне провадження, враховуючи, що інформація не підтвердилася, прес-секретар сказала, що воно буде закрите.

Крім того, на запитання, чи Аваков на сьогоднішній день не є підозрюваним чи звинувачуваним у жодному кримінальному провадженні, Сарган відповіла: "Так. Серед тих, які розслідує Генеральна прокуратура".

"Я знаю, що такі справи є в НАБУ, але вже деталі - це до них", - сказала вона і додала, що в цих справах начебто "він фігурує або люди, причетні до нього".

Читайте такожУ Авакова прокоментували відкриття справи проти ньогоЯк повідомляв УНІАН, 13 вересня Луценко заявив про відкриття кримінального провадження проти Авакова після звернення голови ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Раніше Шабунін заявив, що Аваков не повідомив про конфлікт інтересів у розслідуванні щодо народного депутата Ігоря Котвіцького, яке веде МВС, що і стало підставою для прохання призначити службове розслідування щодо чиновника.