Перша п'ятірка БЮТ: Луценку і Тарасюку віддадуть належне?

У БЮТ обговорюють майбутні партійні списки. «Я можу сказати, що в першій п`ятірці блоку кардинальних змін не буде», — розповідає бютівець Валерій Писаренко. За попередніми даними, передвиборний список бютівців як завжди очолять Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов, Микола Томенко. У п`ятірку також потраплять лідер «Народної самооборони» Юрій Луценко і глава «Народного Руху України» Борис Тарасюк, пише «Дело».

Про свій вихід з пропрезидентського блоку «Народна самооборона» повідомила ще у вівторок. Але поки лідер блоку Юрій Луценко не розкриває своїх планів. «А раптом Президент нас знову запросить, тому що без нас нікуди», — відбувається жартами депутат Геннадій Москаль. За його словами, рішення про включення Юрія Луценка в першу п`ятірку залежить виключно від Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова і Івана Кириленка. У БЮТ, у свою чергу, не заперечують переговорів з політичними партіями, які розійшлися з Президентом. «Ми готові до формування єдиного центру демократичних сил в Україні», — запевнив учора бютівець Валерій Писаренко. За його словами, якщо домовленостей вдасться досягти, в першій десятці списку можуть відбутися серйозні зміни. Лідер «Народного Руху» Борис Тарасюк сказав, що остаточне рішення про те, з ким йти на вибори, прийматиметься на партійному з`їзді.

Ще однією вигідною кандидатурою для блоку може стати колишній міністр оборони Анатолій Гриценко. Він також розійшовся в поглядах з президентською командою і може привернути додаткові голоси для БЮТ. «Якщо Гриценко прийме запрошення від БЮТ, то шансів потрапити в п`ятірку у нього значно більше, ніж у Тарасюка», — вважає політолог Єрмолаєв. Сам Гриценко вчора запевнив, що у разі дострокових виборів має намір створювати власний політичний проект. «Я не бачу себе ні в команді Віктора Ющенка, ні в БЮТ, ні в Партії регіонів», — сказав Гриценко.