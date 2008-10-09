Ющенко не виключає, що очолить блок свого імені

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що на дострокових виборах до Верховної Ради очолить виборчий блок свого імені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Римі.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, чи дасть він згоду на формування передвиборчого блоку свого імені, і чи очолюватиме його, В.ЮЩЕНКО сказав: «Не виключаю».

Як повідомляв УНІАН, Президент призначив позачергові вибори до ВР на 7 грудня.