Порошенко розпочав переговори з очільниками МЗС Франції та Німеччини
17:17, 14 вересня 2016Політика
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У Києві почались переговори між президентом України Петром Порошенком та міністрами закордонних справ Франції Жан-Марком Еро та Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.
Іноземні міністри також мають намір поспілкуватися з прем'єр-міністром Гройсманом / УНІАН
Зустріч почалась близько 16:40, повідомляє ТСН.ua.
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Як зазначається, іноземні міністри також мають намір поспілкуватися з прем'єр-міністром Гройсманом та з керівниками парламентських фракцій.
Окрім того, заплановано і зустріч зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ - щодо дотримання режиму припинення вогню. Про результати зустрічі стане відомо згодом, о 17:30 заплановано брифінг учасників переговорів.
Раніше з посиланням на джерело УНІАН повідомляв про прибуття до України глав МЗС Німечиини та Франції до України.
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