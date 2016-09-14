Порошенко розпочав переговори з очільниками МЗС Франції та Німеччини

Зустріч почалась близько 16:40, повідомляє ТСН.ua.

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Як зазначається, іноземні міністри також мають намір поспілкуватися з прем'єр-міністром Гройсманом та з керівниками парламентських фракцій.

Окрім того, заплановано і зустріч зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ - щодо дотримання режиму припинення вогню. Про результати зустрічі стане відомо згодом, о 17:30 заплановано брифінг учасників переговорів.

Раніше з посиланням на джерело УНІАН повідомляв про прибуття до України глав МЗС Німечиини та Франції до України.