Порошенко розпочав переговори з очільниками МЗС Франції та Німеччини

17:17, 14 вересня 2016
Політика
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У Києві почались переговори між президентом України Петром Порошенком та міністрами закордонних справ Франції Жан-Марком Еро та Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

администрация президента ап адміністрація / УНИАН

Зустріч почалась близько 16:40, повідомляє ТСН.ua.

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Як зазначається, іноземні міністри також мають намір поспілкуватися з прем'єр-міністром Гройсманом та з керівниками парламентських фракцій.

Окрім того, заплановано і зустріч зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ - щодо дотримання режиму припинення вогню. Про результати зустрічі стане відомо згодом, о 17:30 заплановано брифінг учасників переговорів. 

Раніше з посиланням на джерело УНІАН повідомляв про прибуття до України глав МЗС Німечиини та Франції до України.

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