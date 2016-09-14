В ЄС заявили, що на неформальному саміті в Братиславі відносини з Росією обговорювати не будуть

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це в Брюсселі напередодні саміту, який пройде у п'ятницю в столиці головуючої в ЄС Словаччини, сказав європейський високопосадовець.

"Коли ми говоримо про відносини з Росією, то було домовлено з Туском (Дональд Туск, президент Європейської Ради), і це було свого роду прохання прем'єр-міністра Ренці (Маттео Ренці, прем'єр-міністр Італії), яке було підтримано багатьма прем'єр-міністрами – провести широке обговорення відносин з Росією під час Європейської Ради в жовтні", - сказав він.

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Високопосадовець нагадав, що лідери вирішили зустрітися в Братиславі, щоб говорити про майбутнє 27 країн-членів ЄС після того, як Велика Британія ухвалила рішення вийти із Союзу. Також будуть обговорюватися проблеми, перед якими наразі стоїть Європа, зокрема, міграція.

"Буде визначений політичний порядок денний на майбутнє. Перша сесія буде присвячена побудові спільних діагнозів - що не працює, що працює добре, і що повинно бути покращено у майбутньому. Друга сесія буде присвячена робочим методам і комунікації", - деталізував він.

При цьому високопосадовець наголосив, що ніяких офіційних рішень ухвалено не буде.