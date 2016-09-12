МЗС Росії згадало "норми пристойності", коментуючи умови Києва щодо російських виборів на території України

Про це повідомили у прес-службі російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС РФ вважають рішення Києва "порушенням норм пристойності й правил цивілізованого міжнародного спілкування".

Також у заяві йдеться, що влада України таким чином загострює російсько-українські відносини, а самі умови проведення виборів названі "сміхотворними".

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"Рішення Києва від 10 вересня спрямоване на те, щоб позбавити російських громадян, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, їхнього невід'ємного права на вільне волевиявлення. Укотре Київ робить навмисний вибір на користь подальшого загострення російсько-українських відносин", - переконані в Росії.

Раніше Міністерство закордонних справ назвало умови, при яких можливе проведення виборів до Державної думи РФ у російських дипломатичних установах на території України.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Державної думи Російської Федерації. Виборча кампанія триває й на території Криму, анексованого Росією навесні 2014 року.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.