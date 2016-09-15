Клімкін сподівається разом із Джонсоном надати динаміки процесу дотримання зобов‘язань за Будапештським меморандумом
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається разом з міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном надати динаміки процесу дотримання зобов‘язань згідно з Будапештським меморандумом.
Про це, як передає кореспондент УНІАН, Клімкін заявив у Києві на спільному брифінгу з британським колегою.
«Я дуже вдячний Борису за послідовну позицію щодо необхідності дотримання зобов‘язань в контексті Будапештського меморандуму. Я дуже сподіваюся, що ми разом зможемо надати цьому формату особливої динаміки», - сказав Клімкін.
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Міністр також повідомив, що сьогодні обговорив з Джонсоном питання щодо допомоги Великої Британії у реформуванні митної системи України і «впровадженні парламентських стандартів транспарентності».
Клімкін подякував главі МЗС Великої Британії за послідовну і чітку позицію щодо підтримки незалежності та суверенітету України.
Він також зауважив, що Велика Британія допомагає Україні у розвитку стратегічних комунікацій «і головне - у боротьбі з російською пропагандою».